Gesundheitsministerin Stefanie Drese berichtet bei OZ live über die aktuelle Corona-Lage in MV, warum sie Impfungen für Kinder für wichtig hält und wie Weihnachten mit Angehörigen in Pflegeheimen stattfinden kann. Und sie bekräftigt, dass für alle Bürger mit Booster-Impfung die Testpflicht bei 2G plus entfallen wird.