Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern wurden in den vergangenen 24 Stunden 16 Ansteckungen mit dem Corona-Virus registriert. Das gab das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montagnachmittag bekannt.

Damit wurden deutlich weniger Neuinfektionen gemeldet als in der vergangenen Woche. Die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Ludwigslust-Parchim zählten zuletzt zu den Corona-Hotspots des Landes, am Montag kamen in beiden Regionen je drei neue Fälle hinzu. Die übrigen Ansteckungen erfolgten in der Hansestadt Rostock (4), sowie den Landkreisen Vorpommern-Greifswald (3), Rostock (2) und Vorpommern-Rügen (1). In Schwerin und dem Landkreis Nordwestmecklenburg gab es keine Neuinfektionen.

Die Inzidenz-Werte sind in keiner Region des Landes gestiegen. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gab es jetzt 37 Fälle je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, in Ludwigslust-Parchim beträgt der Wert 31,5. Die Inzidenz für ganz MV ist gesunken von 21,0 auf 18,9.

Im Land gab es jetzt 1726 positive Corona-Befunde. Geschätzt 1309 Menschen sind genesen, elf mehr als am Sonntag. Drei Menschen wurden neu ins Krankenhaus eingeliefert, aber nicht auf eine Intensivstation (insgesamt 182, davon 26 auf einer ITS). Die Zahl der Personen, die an oder mit Corona gestorben sind, beträgt unverändert 21.

Von OZ