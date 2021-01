Rostock

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern sinkt am Donnerstag erstmals seit Wochen wieder unter die 100er-Marke und liegt jetzt bei 98,3. Zuletzt lag der Wert am 5. Januar unter 100 (damals 96,4). Politisches Ziel ist es, dauerhaft unter der 50er-Marke zu bleiben.

Die Gesundheitsbehörden in MV melden am Donnerstag 242 weitere Corona-Fälle. Das sind etwas weniger als am Vortag (248). Auch im Vergleich zum Donnerstag der Vorwoche ist die Zahl niedriger. Damals waren noch 274 neue Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der gemeldeten Toten bleibt allerdings hoch: 14 weitere Menschen sind an oder mit dem Corona-Virus gestorben.

Anzeige

Landkreis-Vorpommern Greifswald mit Inzidenz über 200

Sorgenkind bleibt weiterhin der Landkreis Vorpommern-Greifswald. Dort wurden 72 weitere Corona-Fälle gemeldet, so viele wie nirgendwo sonst im Land. Die Inzidenz steigt auf über 200. Alle anderen Kreise bleiben unter der Marke von 150, die eine Region als Hochrisikogebiet einstuft. Am niedrigsten ist die Inzidenz weiter in der Hansestadt Rostock mit 39,2.

So hoch ist die Inzidenz aktuell in den Städten und Landkreisen von MV

Damit gibt es nun 19.431 bestätigte Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern. 3413 gelten als derzeit infiziert, 15.595 als genesen. Die Zahl der Toten steigt auf 423. Im Krankenhaus befinden sich 361 Corona-Patienten (-13), auf einer Intensiv-Station liegen 77 Menschen – eine Person weniger als am Vortag.

Von amü