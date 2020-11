Rostock

Die Corona-Zahlen steigen wieder. Nach ein paar Tagen Entspannung meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag 156 bestätigte Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern. Damit stieg die Zahl der seit März registrierten Infektionen auf mindestens 4616. Am Montag waren landesweit nur 30 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden, die 7-Tage-Inzidenz, also der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von einer Woche, war auf 41,2 gesunken. Durch die neuen Fälle liegt dieser Wert für MV aktuell bei 43,2.

Die meisten Neuinfektionen, nämlich 38, gab es am Diensttag im Landkreis Nordwestmecklenburg, gefolgt vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wo sich 25 Personen nachweislich angesteckt haben. Im Kreis Vorpommern-Greifswald wurden 22 neue Fälle registriert, im Landkreis Ludwigslust Parchim 19.

Die höchsten Inzidenzwerte erreichen laut Lagus immer noch Vorpommern-Greifswald mit 76,4 und Nordwestmecklenburg mit 72,5. In beiden Landkreise ist dieser Wert weiter gestiegen, sie gelten weiterhin als Risikogebiete. Landkreise werden zu Risikogebieten erklärt, sobald die 50er-Grenze überschritten wird.

In Mecklenburg-Vorpommern starben seit Beginn der Pandemie 42 Menschen an oder mit Covid-19, diese Zahl stieg am Dienstag erneut um zwei. Landesweit gelten 3132 an Covid-19 Erkrankte als genesen. 392 Patienten werden dem Lagus zufolge derzeit stationär behandelt, davon 50 auf Intensivstationen.

Nach Angaben der Internetseite www.intensivregister.de werden derzeit in MV 19 Menschen invasiv beatmet – zwei mehr als noch am Montag. Von den 717 verfügbaren Intensivbetten in Kliniken des Landes sind laut intensivregister.de derzeit 561 belegt, 156 sind noch frei.

Von Jan-Peter Schröder