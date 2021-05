Rostock

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist auch am Donnerstag rückläufig. Nach lediglich zehn Fällen am Dienstag und 78 am Mittwoch meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Donnerstag (Stand: 16.09 Uhr) 66 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter von 22,3 auf 19,3 Ansteckungen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche.

Am gleichen Tag der Vorwoche waren 112 Neuinfektionen gemeldet worden; die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 42,3.

In den Regionen reichen die Inzidenzen jetzt von 28,7 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte bis 5,8 im Landkreis Vorpommern-Rügen. Im letztgenannten Kreis steigt die Inzidenz gegen den Landestrend leicht an (+1,3).

Die meisten Neuinfektionen hatten die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte (15), Vorpommern-Greifswald (14), Vorpommern-Rügen (13) und Ludwigslust-Parchim (11). Weniger Ansteckungen wurden in Rostock (5), Schwerin (3), dem Landkreis Rostock (3) und Nordwestmecklenburg (2) registriert.

Vier weitere Corona-Tote in MV

Vier weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion. Zwei stammen aus dem Landkreis Rostock, je eine Person aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim und der Hansestadt Rostock. Die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle im Land steigt damit auf 1120 – bei 43 761 nachgewiesenen Infektionen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aktuell gelten Schätzungen des Robert-Koch-Instituts zufolge 1143 Menschen als infiziert, das sind 75 weniger als am Mittwoch. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten beträgt derzeit 140 – ein Minus von 20 gegenüber dem Vortag. 41 (-5) der Corona-Patienten befanden sich am Donnerstag auf einer Intensivstation.

Von OZ