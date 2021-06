Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Donnerstag zwei weitere Corona-Ansteckungen und ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit Sars-Cov-2 bekannt geworden. Das gab das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Nachmittag bekannt.

Die beiden Fälle stammen aus dem Landkreis Rostock sowie der Hansestadt Rostock. Der oder die Tote wurde aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim gemeldet. Die Gesamtzahl der Verstorbenen steigt damit auf 1151, die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen auf 44 122.

MV noch immer mit bundesweit niedrigster Corona-Inzidenz

Die landesweite Inzidenz sinkt um 0,2 und liegt jetzt bei 1,8. So niedrig ist sie den Zahlen des Robert-Koch-Instituts vom Vortag zufolge in keinem anderen Bundesland. Der durchschnittliche Inzidenzwert beträgt 6,6, Hamburg ist derzeit die am stärksten betroffene Region und weist eine Inzidenz von 10,8 auf.

Innerhalb von MV stehen die beiden östlichen Kreise am besten da, Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald haben eine Inzidenz von jeweils 0,4. Im Kreis Ludwigslust-Parchim dagegen beträgt der Wert 4,2.

Rückläufig im Vergleich zum Vortag ist auch die Zahl der Menschen, die derzeit aktiv infiziert sind (-9 auf 131). Von ihnen müssen 21 (+1) im Krankenhaus behandelt werden, zehn (unverändert) auf einer Intensivstation.

Von OZ/rb