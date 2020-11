Rostock

Trotz Lockdowns breitet sich das Corona-Virus weiter aus – auch in Mecklenburg-Vorpommern. Am Mittwoch meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) insgesamt 173 neue Fälle. Am Montag waren es landesweit nur 30 gewesen, am Dienstag bereits 156. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie landesweit 4789 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert, allein in den vergangenen sieben Tagen waren es 750. Als geheilt gelten 3313 Personen, die an Covid-19 erkrankt waren.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, stieg den Angaben zufolge von 43,2 am Montag auf nunmehr 46,6. Die höchsten Inzidenzwerte erreichen laut Lagus immer noch Vorpommern-Greifswald mit 84,5 und Nordwestmecklenburg mit 75,6. In beiden Landkreisen ist dieser Wert weiter gestiegen, sie gelten weiterhin als Risikogebiete. Regionen werden zu Risikogebieten erklärt, sobald die 50er-Grenze überschritten wird, dann springt die Corona-Ampel auf rot.

Hotspots des Infektionsgeschehens im Nordosten waren am Dienstag Orte auf der Insel Usedom und in Mecklenburg. In einer Pflegeeinrichtung in Zempin sind 30 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Betroffen seien 17 Bewohner und 13 Mitarbeiter, teilte das Landratsamt des Kreises Vorpommern-Greifswald mit. In der Rostocker Südstadtklinik sind elf Mitarbeiter positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. In Güstrow ist die Fritz-Reuter-Grundschule wegen eines Corona-Falls geschlossen worden. Sämtliche Schüler, deren Lehrer sowie weitere Beschäftigte müssen in Quarantäne.

Die meisten Neuinfektionen wurden am Mittwoch mit 49 aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald gemeldet. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 27,3 hat der Landkreis Rostock den derzeit niedrigsten Wert unter den Landkreisen und kreisfreien Städten.

In Mecklenburg-Vorpommern starben seit Beginn der Pandemie 47 Menschen an oder mit Covid-19, diese Zahl stieg am Mittwoch erneut um fünf an. 402 Patienten werden dem Lagus zufolge derzeit stationär behandelt, davon 50 auf Intensivstationen.

Nach Angaben der Internetseite www.intensivregister.de werden derzeit in MV 18 Menschen invasiv beatmet. Von den 719 verfügbaren Intensivbetten in Kliniken des Landes sind laut intensivregister.de derzeit 573 belegt, 146 sind noch frei

