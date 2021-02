MV: Corona treibt Finanzhaushalt ins Minus – Ausgleich aus Rücklagen

Schwerin

Extraausgaben und Steuerausfälle in der Corona-Krise haben den Haushalt Mecklenburg-Vorpommerns erstmals seit zehn Jahren wieder in die roten Zahlen getrieben. Zum Ausgleich seiner Ausgaben im Jahr 2020 muss das Land voraussichtlich rund 240 Millionen Euro aus seinen Rücklagen entnehmen. Das geht aus dem vorläufigen Etatabschluss für das vorige Jahr hervor, den Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) am Dienstag dem Kabinett in Schwerin vorlegte.

Laut Ministerium hatte das Land letztmals nach dem Platzen der Internetblase 2010 ein Minus verzeichnet. Wie Meyer sagte, blieben die Steuereinnahmen des Landes im Jahr 2020 mit 6,45 Milliarden Euro inklusive der Zuweisungen vom Bund um 359 Millionen Euro hinter der eingeplanten Summe zurück.

Weniger schlimm als erwartet

„Es kommt weniger schlimm als wir erwartet haben“, sagte der Minister am Nachmittag in der Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung in Schwerin. Zwar habe Corona den Haushalt fest im Griff, aber der Rückgang der Steuereinnahmen sei nicht so stark ausgefallen wie zunächst erwartet. Bei der ersten Steuerschätzung im Mai 2020 sei man noch von einem Minus von knapp einer Milliarde Euro ausgegangen. Dennoch sei schon jetzt klar, dass man sich sehr warm anziehen müsse, was die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2022/23 angehe.

