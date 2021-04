Rostock

Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie setzt die Politik jetzt bundesweit auf nächtliche Ausgangssperren bei hohen Inzidenzwerten. Das sorgt im Bundestag für heftigen Streit zwischen Regierung und Opposition.

Dabei ist im beginnenden Wahlkampf nicht immer zu erkennen, welche Argumente auf Fakten und welche auf politischen Überzeugungen beruhen. Die OZ hat daher Experten gefragt, was sie von dem Thema halten.

Contra: nicht verhältnismäßig

Karolin Preisler hatte selbst Corona und leidet bis heute an den Folgen. Dennoch ist sie gegen Ausgangssperren und geht dafür sogar auf die Straße. Quelle: privat

Karoline Preisler ist als FDP-Lokalpolitikerin zwar einerseits auch nicht ganz neutral. Als Volljuristin, frühere Jura-Dozentin und Corona-Betroffene vertritt sie aber durchaus ihre eigenen Positionen, die nicht vom Parteibuch abhängen: „Ich bin mir sicher, dass Ausgangssperren nicht geeignet, nicht erforderlich und nicht verhältnismäßig sind.“

Und obwohl führende Verfassungsrechtler davor gewarnt hätten, setze die Bundesregierung sie unbeirrt durch. „Wir laufen damit sehenden Auges vor das Bundesverfassungsgericht“, prognostiziert Preisler.

Auch kein Atomschlag gegen Corona

In gewissem Sinne seien Ausgangssperren zwar geeignet, die Verbreitung des Virus zu bremsen, aber andererseits eben auch nicht, erklärt Preisler: „Ein Atomschlag wäre schließlich auch geeignet, Corona zu stoppen. Aber das Bundesverfassungsgericht hat schon mehrfach entschieden, dass von verschiedenen geeigneten Mitteln immer das mildeste gewählt werden muss.“

Und mit den geltenden Kontaktbeschränkungen gebe es bereits ein milderes geeignetes Mittel. Derzeit darf ein Haushalt nur eine weitere Person treffen, Kinder werden dabei nicht mitgezählt. „Ich darf also mit meinem Mann zu Hause auf dem Sofa sitzen. Bei einer Ausgangssperre dürften wir aber nicht spätabends gemeinsam einen Spaziergang um den Block machen“, kritisiert die Juristin. „Dabei ändert sich doch nichts, wenn wir vor die Tür gehen.“

Grundrechte sollen Bürger schützen

Sie vermutet andere Motive hinter der Ausgangssperre: „Eine Ausgangssperre ist leichter zu kontrollieren als die Kontaktbeschränkungen. Es ist aber nicht die Aufgabe des Bürgers, es dem Staat leicht zu machen, seine Grundrechte einzuschränken. Im Gegenteil: Die Grundrechte sollen den Bürger vor Eingriffen des Staates schützen.“

Pro: Private Treffen müssen verhindert werden

Emil Reisinger, Leiter der Abteilung für Tropenmedizin und Infektiologie der Unimedizin Rostock, sieht in Ausgangssperren ein richtiges Mittel zur Eindämmung von Corona. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Für den Rostocker Corona-Experten Professor Emil Reisinger ist diese bessere Kontrolle aber gerade ein Argument für Ausgangssperren: „Studien haben belegt, dass Treffen mit Freunden zu einem erheblichen Teil zum R-Wert beitragen.“ Der R-Wert sagt aus, wie viele andere Menschen ein Corona-Infizierter im Schnitt ansteckt.

Der Anteil der privaten Kontakte außerhalb der eigenen Familie daran sei drei Mal so hoch wie der am Arbeitsplatz. „Das geht von kleineren Runden im Freundeskreis bis hin zu großen Partys, bei denen häufig keine Maske getragen und nicht ausreichend Abstand gehalten wird.“

Hürde für Verstöße wird erhöht

Und da diese Treffen meist hinter verschlossenen Türen stattfänden, hinter die die Polizei nicht blicken kann und soll, müsse die Kontrolle eben auf der Straße stattfinden, so Reisinger, um die Teilnehmer möglichst schon auf dem Hinweg zu stoppen.

Das setze die Hürden für Verstöße höher, da das Risiko, draußen ertappt zu werden, größer sei. „Das schränkt die Mobilität ein und hilft so, diese heimlichen Treffen zu reduzieren – und damit auch den R-Wert zu senken.“

Virusausbreitung wird verringert

In verschiedenen Untersuchungen in mehreren Ländern seien die positiven Effekte von Ausgangssperren untersucht worden. „In Frankreich etwa wurde gezeigt, dass sie die Virusausbreitung um 38 Prozent reduzieren.“ Die Beschränkungen könnten daher eine deutliche Bremse sein.

„Und eine solche Bremse brauchen wir, bis der Großteil der Bevölkerung geimpft ist und wir eine Herdenimmunität erreicht haben.“ In etwa zwei Monaten würden größere Mengen an Impfstoff geliefert. „Diese Zeit müssen wir überbrücken.“

Grundrecht auf Leben

Wie erfolgreich das sein könne, zeige sich jetzt schon in Großbritannien und Israel, so Reisinger. Auch dort gab es strenge Corona-Beschränkungen bis hin zu Ausgangssperren. Dank des hohen Impftempos in diesen Ländern herrsche dort jetzt aber wieder nahezu Normalität.

Dass Ausgangssperren die Grundrechte einschränken, sieht auch Reisinger. „Als Mediziner ist mir aber vor allem das Grundrecht auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit meiner Patienten wichtig.“

Von Axel Büssem