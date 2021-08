Schwerin

Bei einem Unfall am 1. August auf der B 105 nahe Ribnitz-Damgarten wurden zehn Menschen verletzt. Vier Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz. Dabei gibt es in MV nur drei dieser Luftrettungshelikopter, die unter dem Namen „Christoph“ fliegen. Fast zur selben Zeit kam ein Quadfahrer bei Parin in Nordwestmecklenburg von der Straße ab, verletzte sich schwer. Auch hier musste „Christoph“ aus der Luft helfen.

Da stellt sich die Frage: Sind in Mecklenburg-Vorpommern ausreichend Rettungshubschrauber stationiert, um auf alle Lagen vorbereitet zu sein? Hubschrauber dieses Typs betreiben der ADAC in Neustrelitz (Christoph 48), das Bundesinnenministerium in Güstrow (Christoph 34) und die DRF-Luftrettung in Greifswald (Christoph 47). Dazu ist ein Intensivtransport-Helikopter am Klinikum Südstadt in Rostock stationiert.

Von Dummerstorf aus startet ein Notarztzubringer-Helikopter, der keine Verletzten transportieren kann. Und in Neustadt-Glewe steht ein Ambulanzhubschrauber ohne Intensivversorgung – ein FJS-Helikopter der Luftrettung – bereit.

Schwerer Verkehrsunfall am 1. August auf der B 105 bei Ribnitz-Damgarten mit zehn Verletzen und dem Einsatz von unter anderem vier Rettungshubschraubern Quelle: Feuerwehr

Das war’s für das Flächenland MV. Aber reicht das? Auffällig ist ein großer weißer Fleck über dem Großraum Schwerin, Parchim, Nordwestmecklenburg. Außerdem kommen die drei Christoph-Helikopter in MV alle auf 1200 bis 1300 Flugeinsätze jährlich – also durchschnittlich mehr als drei pro Tag.

Hubschrauber aus Brandenburg und Schleswig-Holstein

Die Luftrettung untersteht in MV dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit in Schwerin. Sprecher Gunnar Bauer sagt: „Es ist gängige Praxis, dass luftgebundene Rettung länderübergreifend eingesetzt wird.“ Für die Region Schwerin-Parchim stehe „Christoph 39“ im brandenburgischen Perleberg und für Nordwestmecklenburg „Christoph 12“ in Ahrensbök bei Lübeck bereit, „Christoph 29“ startet vom Lübecker Klinikum aus. Südvorpommern werde von „Christoph 64“ in Angermünde – ebenfalls Brandenburg – versorgt. Bauer meint: „Somit stehen für alle Gebietskörperschaften in MV genügend luftgebundene Rettungsmittel zur Verfügung.“

Koordiniert werden die Einsätze von den sechs Rettungsleitstellen, die darüber entscheiden, welche Rettungsmittel von welchen Standorten angefordert werden. Darüber hinaus steht auch die Bundeswehr mit ihren SAR-Hubschraubern bereit. Die Marine stellt dafür Helikopter für die Luftnotrettung über See und die Seenotrettung auf Anfrage zur Verfügung. Diese SAR-Hubschrauber sind in Rostock-Hohe Düne, auf Helgoland und in Wursten an der Nordsee bei Cuxhaven stationiert.

Marine deckt Ost- und Nordsee ab

Kapitän zur See Johannes Dumrese, Sprecher des Marine-Inspekteurs in Rostock, sagt: „Damit decken wir den gesamten deutschen Ostsee- und Nordseeraum ab.“ Die Maschinen seien in maximal 20 Minuten vor Ort. SAR-Hubschraubers des Heeres, die für Landeinsätze zuständig sind, gibt es in MV nicht. Die Bundeswehr hat davon acht Maschinen, stationiert in Niederstetten (Baden-Württemberg), Nörvenich (Nordrhein-Westfalen) sowie dem brandenburgischen und MV am nächsten gelegenen Holzdorf.

Außerdem sind bei der Polizeihubschrauberstaffel des Landes in Rostock-Laage die Helikopter „Merlin 1“ und „Merlin 2“ des Typs EC-135 stationiert. Diese Hubschrauber sind gerade erst vom Hilfseinsatz im Hochwassergebiet an die Ostsee zurückgekehrt. Um allen Einsatzszenarien gerecht werden zu können, plant das Schweriner Innenministerium die Anschaffung eines weiteren Helikopters der Vier-Tonnen-Klasse, der bis zu 1000 Liter Wasser und Außenlasten transportieren kann.

Christian Hieff, Sprecher des ADAC Hanse in Hamburg, sagt: „In Notlagen ist es bundeweit immer so, dass Hubschrauber aus anderen Regionen hinzugezogen werden und recht schnell am Einsatzort sein können.“ Die meisten Einsätze, die die Piloten der Christoph-Helikopter fliegen, seien keine Unfälle, sondern Herzkreislauferkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfälle, wo eine möglichst schnelle Erstversorgung notwendig ist. Wie gut die Zusammenarbeit bundesweit über Ländergrenzen hinweg aus der Luft funktioniere, zeige aktuell der Einsatz von Hubschraubern aus ganz Deutschland im Flutwassergebiet.

Von Michael Meyer