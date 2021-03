Schwerin

Für eine schnelle Lockerung der Corona-Regeln haben am Donnerstagvormittag erneut rund 200 Händler, Gastronomen, Hoteliers und Vertreter der Veranstaltungsbranche vor dem Schweriner Landtag demonstriert.

Kritik ging an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die sich wegen des Hickhacks um die erst angekündigte und dann zurückgenommene „Osterruhe“ wie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) entschuldigen solle. Es müsse endlich Alternativen zum Lockdown geben.

Vorwurf: Politik treibt Unternehmer in die Insolvenz

Es ist Dampf im Kessel. Kurz bevor der Landtag über eine weitere Verlängerung des Corona-Lockdowns berät, entlädt sich davor der Unmut. Mittlerweile seien diverse Branchen fünf Monate zwangsgeschlossen, obwohl sie alles getan hätten, um über Hygienemaßnahmen eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. „Wir haben nichts falsch gemacht“, sagt Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes MV. Er moniert: Die staatlichen Hilfen, die Überbrückungshilfe 3, nützten vielen Unternehmen nichts, da sie nur einen geringen Teil der Fixkosten abdecken.

Wütend redet Diane Nikolaus auf dem Theater-Vorplatz in Richtung Staatskanzlei. Ihr sei ein Termin von Ministerpräsidentin und Wirtschaftsminister in Aussicht gestellt worden, so die Betreiberin von Modehäusern aus Rostock. Doch nichts sei geschehen. Ihr Vorwurf: Die Politik wisse, dass ein Teil der Regeln unangemessen und wirkungslos sei, lasse die Unternehmen aber leiden. „Man weiß, dass man uns in die Insolvenz treibt.“ Birgit Jesske aus Stralsund erklärt: „Wir fordern unsere Rechte zurück.“ Ostern müsse die Außengastronomie wieder öffnen dürfen, sonst träfen sich viele Menschen privat.

Flohmarkt-Betreiber fordert: Ab Mai alles wieder öffnen

Thomas Frost, der im Kreis Ludwigslust-Parchim Flohmärkte betreibt, berichtet von seiner Not: „Wir müssen Kredite aufnehmen für einen Scheiß, den wir nicht verzapft haben.“ Sein Vorschlag: Ab Mai sollte „alles“ in MV wieder geöffnet werden. Dann verteilten sich die Menschen auch wieder, und es drohe keine Konzentration wie jetzt in den wenigen offenen Geschäften.

Auch Landtagsabgeordnete reden. Von Linken und CDU. Zeigen Verständnis, räumen Pannen bei der Umsetzung der Corona-Bekämpfung ein. Ralph Weber dagegen, Rechtsaußen der AfD, darf nicht ans Mikro, entscheiden die Veranstalter. Man wolle ihm „keine Bühne geben“. Weber moniert eine „undemokratische Ausgrenzung“. Eine Abfuhr erteilen die Demo-Teilnehmer auch Corona-Leugnern und Maskenverweigerern am Rande der Demo.

