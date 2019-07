Rostock

Warme Temperaturen und ein kühles Eis in der Sonne, darauf können sich alle Sommerhungrigen am Wochenende freuen. Denn an der Küste werden Sonnabend und Sonntag Temperaturen bis 24/25 Grad Celsius erwartet. „Da kann man schon fast von Badewetter reden“, meint Meteorologe Dominik Jung. Von dem einen oder anderen Schauer sollte man sich die Freude nicht verderben lassen. „Aber man muss mit ihnen rechnen“, so Jung.

Die kommende Woche wird ebenfalls sommerlich. „Aus dem Mittelmeerraum kommt eine Hitzewelle nach Deutschland und auch der Norden bekommt etwas davon ab“, sagt der Wetterexperte. Dienstag und Mittwoch steigt das Thermometer auf bis zu 27/28 Grad Celsius.

Dabei ist das Sommerwetter, wie wir es in den vergangenen Wochen erlebten, für unsere Breitengrade völlig normal. „Die Sommer im mitteleuropäischen Raum sind eigentlich von der wechselhaften Sorte“, erklärt Dominik Jung. Vielen seien sicher noch der Rekordsommer 2018 sowie der heiße Juni diesen Jahres in guter Erinnerung. Da falle so ein Wetterumschwung dann umso mehr ins Gewicht.

OZ