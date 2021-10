Rostock

In MV sinkt die Akzeptanz für das Maskentragen an den Schulen. „Es versteht niemand mehr, dass wir ohne Maske in der Kneipe sitzen dürfen, die Kinder im Unterricht aber nicht“, sagt Kay Czerwinski, Vorsitzender des Landeselternrats. Nach anderthalb Jahren im Ausnahmezustand sei es allmählich an der Zeit, „wieder Normalität für die Schülerinnen und Schüler herzustellen“. Während andere Bundesländer die Maskenpflicht an Schulen abschaffen, hält MV weiter daran fest.

Im Landkreis Rostock und Vorpommern-Greifswald gilt zurzeit die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht und in der Pause. Vorpommern-Rügen erreichte am Donnerstag die kritische Schwelle von drei aufeinanderfolgenden Tagen mit der Corona-Warnstufe Gelb. Hier gilt deshalb am Freitag, dem letzten Schultag vor den Herbstferien, ebenfalls Maskenpflicht. Nach den Ferien muss zwei Wochen lang an allen Schulen in MV durchgehend Maske getragen werden.

Elternrat: Rot reicht aus

Der Landeselternrat hält die Stufe Gelb auf der Corona-Warnampel als Auslöser für die Pflicht für übertrieben. Angemessen wären Orange, Rot oder eine Infektion in der Klasse. „Wen schützen wir eigentlich vor was?“, fragt Czerwinski.

Die Vorsichtsmaßnahme gelte vor allem ungeimpften Erwachsenen, Kinder selbst hätten ein geringeres Risiko, schwer an Corona zu erkranken oder andere anzustecken. Die seelischen Auswirkungen der Pandemie auf die Schülerinnen und Schüler seien dagegen verheerend. „Aber darüber wird nicht mehr gesprochen, nur über Infektionsschutz“, erklärt der Elternratschef.

Schulen sind keine Infektionsherde und Kinder keine Pandemietreiber, meint auch Steffen Büchner, Vize-Vorsitzender des Landesverbands der Kinder- und Jugendärzte in MV. Am Umspringen der Ampel auf Gelb seien vor allem „ungeimpfte Erwachsene“ schuld und „die Kinder müssen darunter leiden“. Er kann die Klagen vieler Eltern über die Maskenpflicht ab Stufe Gelb gut verstehen. Generell sei dieses Mittel zur Pandemiebekämpfung aber das kleinere Übel, etwa im Vergleich zu Schulschließungen.

Überflüssige Tests?

Als unnötig kritisiert der Kinderärzteverband allerdings die PCR-Testpflicht für Kita-Kinder mit Erkältungssymptomen bei Warnstufe Gelb. Allein im Landkreis Rostock seien weit über 1500 unnötige Tests durchgeführt worden. Es gebe fast keine positiven Befunde. Die zweimal wöchentlichen Tests in den Schulen seien dagegen richtig.

Laut Landesamt für Gesundheit und Soziales befinden sich landesweit derzeit 211 Schüler und acht Lehrer wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne. Vor einer Woche waren es noch 178 betroffene Personen, in der Woche davor 123. Infektionsmediziner Emil Reisinger von der Unimedizin Rostock ist für die Maskenpflicht nach den Herbstferien. Sonst werde es wegen der Urlaubsrückkehrer zu steigenden Ansteckungszahlen kommen.

Ministerin lobt andere Länder

Andere Bundesländer fahren – im Gegensatz zu MV – die Maskenpflicht an Schulen nach unten oder schaffen sie gleich ganz ab. Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) lobte den Wegfall der Vorschrift ab kommenden Montag in Bayern. Berlin verzichtet ab kommender Woche ab Klasse 7 auf die Bedeckung, was in Brandenburg bereits gilt. Das Saarland schafft mit diesem Freitag die Maskenpflicht an seinen Schulen ab, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg denken darüber nach.

