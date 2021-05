Rostock

Trotz vieler negativer Entwicklungen in der Corona-Krise wie Arbeitslosigkeit und Einschränkungen des öffentliche Lebens herrscht bei vielen Menschen immer noch eine Zuversicht vor, dass es wieder besser wird. 53 Prozent der Befragten und damit mehr als die Hälfte gaben in der Infratest-Umfrage an, dass sie generell zuversichtlich beim Blick in die Zukunft seien. 40 Prozent sind über die Verhältnisse im Bundesland insgesamt eher beunruhigt.

20 Prozent der Befragten glauben, dass die wirtschaftliche Lage im Nordosten sich in diesem Jahr weiterhin verschlechtern wird. 37 Prozent erwarten dagegen eine wirtschaftliche Erholung in MV. 39 Prozent glauben, es bleibe alles, wie es ist.

Die größte Zuversicht zeigen Anhänger der Grünen: 73 Prozent. Es folgen jene, die bei der SPD ihr Kreuz machen würden (729 und CDU-Wähler (65). Auch bei FDP-Anhängern überwiegt der Optimismus (56). Bei der Klientel von Linken und AfD sieht das Bild dagegen anders aus. Mit 50 zu 46 Prozent sind Linken-Wähler eher skeptisch, was die Verhältnisse in MV angeht. Bei der AfD-Wählerschaft dominiert mit 82 Prozent klar die Beunruhigung.

Von Frank Pubantz