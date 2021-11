Die angespannte Corona-Lage bringt auch neue Regelungen in Alten- und Pflegeheimen mit sich. Was jetzt für Besucher und Mitarbeiter bei den Themen Tests und Impfungen gilt.

Ab Montag: Diese Corona-Regeln gelten in Alten- und Pflegeheimen in MV

Ab Montag: Diese Corona-Regeln gelten in Alten- und Pflegeheimen in MV

Kostenlos bis 21:22 Uhr Ab Montag: Diese Corona-Regeln gelten in Alten- und Pflegeheimen in MV