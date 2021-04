Viele Schülerinnen und Schüler in MV legen ab Freitag ihre Abiturprüfungen ab. Auch die Prüfungen zur Mittleren Reife werden bald geschrieben. Doch welche Regeln gelten dafür jetzt? Müssen sich die Prüflinge vorher auf Corona testen lassen und in der Prüfungszeit Maske tragen? Wir haben beim Bildungsministerium nachgefragt.

Abschlussprüfungen an Schulen in MV starten: Das gilt es zu beachten

