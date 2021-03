Schwerin

Die Ruhetage am Gründonnerstag und Ostersamstag sind vom Tisch. Welche Corona-Regeln gelten stattdessen für Ostern und darüber hinaus?

Die OZ klärt auf, soweit dies vor dem MV-Gipfel am Freitag schon möglich ist.

Einzelhandel darf in MV unter Inzidenz-Grenzwerten öffnen

Die Regeln, die bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) aufgestellt wurden, gelten weiter: In Städten oder Kreisen mit Inzidenzen unter 50 dürfen alle Geschäfte öffnen, bei Inzidenzen über 50 ist nur Einkaufen mit Termin möglich. Wenn landesweit die Inzidenz länger über 100 steigt, greift die Notbremse. Und: Am Gründonnerstag und Ostersamstag öffnen die Geschäfte nun so, wie noch vor der MPK geplant.

Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern bleibt untersagt

Eigentlich wollte MV zumindest erreichen, das Einheimische in Ferienwohnungen und in Caravans im eigenen Land Urlaub machen können. Doch das war bei der MPK nicht durchsetzbar. Touristisches Reisen bleibt über die Feiertage komplett untersagt. Ausnahmen gelten etwa für Dauercamper und Besitzer von Zweitwohnsitzen.

Video: Warum Rostock so wenig Corona-Fälle hat

Besuch der Familie zu Ostern mit Kontaktbeschränkungen

Ausnahmen von den Reise- und Kontaktbeschränkungen für Familienbesuche, wie es sie zuvor an Weihnachten gab, sind Ostern nicht geplant. Maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen, Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammen wohnen, gelten dennoch als ein Haushalt.

Schulen und Kitas dürfen offen bleiben

Schulen und Kitas sollen diese Woche noch uneingeschränkt geöffnet bleiben. Dann beginnen ohnehin für die Schüler die Osterferien. Nach den Ferien soll der Unterricht wieder so aufgenommen werden, wie er jetzt auch schon abläuft.

Neue Corona-Teststrategie für MV

In Schulen, Betrieben, Testzentren und Apotheken soll verstärkt getestet werden. Ziel sei es, dass durchgehend 40 Prozent der Einwohner getestet sind. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) rief alle Bürger auf, sich um einen Termin zu kümmern.

Auf Kirchenbesuche über Ostern soll verzichtet werden

Im MPK-Beschluss werden die Kirchen aufgefordert, auf Oster-Gottesdienste zu verzichten. Verboten werden können Messen wegen der Religionsfreiheit aber nicht. Die evangelische Kirche im Norden prüft noch, wie sie sich in dieser Frage verhält. Es wird damit gerechnet, dass zumindest das Online-Angebot, das nach den letzten Lockerungen heruntergefahren wurde, wieder verstärkt wird.

Von Axel Büssem