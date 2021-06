Rostock

Bis zu 15 000 Personen dürfen ab Freitag in MV wieder zusammen feiern, Konzerte und Kultur erleben, Volksfeste besuchen – vorausgesetzt sie sind geimpft, genesen oder getestet. Die Landesregierung hat am Dienstag diese Corona-Lockerungen für Großveranstaltungen im Land auf den Weg gebracht.

Ein Grund zum Jubeln? Teilweise. Viele Events dieser Größenordnung sind für diesen Sommer bereits abgesagt. So zum Beispiel das Schwedenfest in Wismar oder das Fischerfest in Greifswald. „Für solche Veranstaltungen braucht es einfach mehr Vorlauf. Die können nicht kurzfristig aus dem Boden gestampft werden“, bedauert Michael Sonnenberg, Organisator des traditionellen Festes in Wismar.

Konzerte in Rostocker und Schweriner Stadthalle wanken

Zahlreiche Konzerte sind zwar landesweit geplant, ob und unter welchen Umständen sie tatsächlich stattfinden können, ist aber bisher unklar. „Für viele Veranstaltungen bei uns läuft der Vorverkauf, aber das ist alles unter Vorbehalt. Letztendlich müssen die jeweiligen Veranstalter entscheiden“, sagt Christina Stresing-Schuberth, Projektleiterin für Konzerte und Events der Rostocker Stadthalle.

Ähnliches berichtet eine Mitarbeiterin der Sport- und Kongresshalle Schwerin: „Es sind eine handvoll Konzerte für diesen Sommer geplant, aber ob die stattfinden, steht in den Sternen.“ Dazu gehört unter anderem ein Abend mit Ben Zucker auf der Freilichtbühne Schwerin am 22. August. Auf Nachfrage beim Veranstalter „Semmel Concerts Entertainment“ heißt es: „Wir haben zurzeit täglich so viele Verschiebungen. Es ist alles schwer vorherzusagen.“

Open-Air-Konzerte im Iga-Park: Das meiste wird wohl stattfinden

Welche Konzerte im Rostocker Iga-Park ab 14. Juli zu hören sein werden, will Geschäftsführer Matthias Horn bis Ende dieser Woche abklären: „Wir haben noch gestern Nacht, nachdem die neuen Bestimmungen bekannt waren, alle Veranstalter kontaktiert.“ Einige Konzerte, wie das von „AnnenMayKantereit“, seien bereits auf 2022 verschoben. „Wir gehen aber davon aus, dass das Meiste stattfinden wird – unter den gegebenen Bestimmungen“, sagt Horn. Wie es sich mit der Maskenpflicht verhält, wisse er aber selbst noch nicht. Eine vollständige Übersicht aller Veranstaltungen soll es ab Freitag unter www.iga-park-rostock.de geben.

Matthias Horn, Geschäftsführer des Rostocker Iga-Parks, plant fest mit Konzerten. Quelle: Ove Arscholl

Wallensteintage in Stralsund finden statt

Sicher ist inzwischen, dass das größte Volksfest in Vorpommern, die Wallensteintage in Stralsund, stattfinden werden. Das gaben die Organisatoren bereits am Dienstag bekannt. Vom 22. bis 25. Juli ist demnach eine Art Jahrmarkt im Freien geplant. Auf ein festes Bühnenprogramm und zeitlich festgelegte Highlights wird verzichtet, um Ansammlungen von Menschen zu vermeiden, ebenso auf den traditionellen Pestumzug. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird empfohlen, eine Besucherbegrenzung oder Kontaktdatenerfassung wird es aber nicht geben.

Hanse-Sail wird starten – mit 120 Schiffen und ohne Maskenpflicht

Mit der neuen Regelung für Großveranstaltungen in MV kann auch die Hansesail 2021 vom 5. bis 8. August in Rostock stattfinden. Zeitgleich dürfen sich maximal 15 000 Besucher im „Haupteventbereich“ aufhalten. An den Eingängen wird es digitale Zählstationen geben, damit sich nie mehr als 15 000 Menschen zeitgleich auf dem Gelände aufhalten. Rauf dürfen nur Getestete, Genesene oder Geimpfte. Es wird keine Maskenpflicht geben und die Gastronomen dürfen auch Bier, Cocktails, Wein, Sekt ausschenken. 120 Schiffe haben sich angekündigt. Das Größte wird das polnische Segelschulschiff „Dar Młodziey“. Die russischen Großsegler – die „Mir“ etwa oder auch die „Kruzenshtern“ - dürfen dieses Jahr nicht nach Rostock kommen.

Warnemünder Woche und Stromfest in Vorbereitung

Ebenso wird die Warnemünder Woche stattfinden – vom 3. bis 11. Juli. „Zumindest eine coronakonforme Variante mit Segeln ohne Publikum, einer Bummelmeile und einem musikalischen Programm im Kurhausgarten“, erzählt Jörg Bludau von der Eventagentur KVS. Ein ähnliches Programm wird es im Rahmen der Hanse Sail geben. Am 2. Septemberwochenende soll schließlich auch das Warnemünder Stromfest begangen werden. „Da sind wir aber noch in den Vorbereitungen“, so Bludau.

Jörg Bludau, Inhaber der Eventagentur KVS, bereitet nun mit Hochdruck zahlreiche Veranstaltungen in MV vor. Quelle: Kerstin Rathje-Wesselow

Müritz Sail in Waren in Planung

In den Aufgabenbereich der Eventagentur KVS fällt zudem die Müritz Sail in Waren. Sie ist für den 2. bis 5. September angedacht. „Auch hier sind wir in der Planung, sind aber guter Dinge, dass wir das Volksfest coronakonform veranstalten können“, versichert der Chef der Eventagentur.

Kulturelle Veranstaltungen in Greifswald

In Greifswald beginnen am 2. Juli die Eldenaer Jazz Evenings. „Sie sind dieses Jahr aber nicht wie sonst in der Klosterruine Eldena, sondern im soziokulturellen Zentrum St. Spiritus“, sagt Tobias Reppin, Mitarbeiter der Kulturabteilung der Hansestadt. Am Freitag und Samstag sind Konzerte mit maximal 90 Gästen erlaubt. „Karten im Vorverkauf gibt es nicht mehr, aber eventuell noch an der Abendkasse“, so Reppin. Erhältlich seien aber bald noch Tickets für das Jazz-Frühshoppen am Sonntag – dann unter www.eldena-jazz-evenings.de.

Ausstellungen und Konzerte in ganz Greifswald sind außerdem am 28. August anlässlich des Caspar-David-Friedrich-Tages zu sehen. Am 10. September folgt dann die Kulturnacht der Hansestadt. „Es wird mehrere kleinere Veranstaltungsorte geben. Wie viele Besucher erlaubt sind, hängt von den jeweiligen Räumlichkeiten ab“, erklärt Reppin.

Konzerte und Volksfeste auf der Insel Rügen

Das größte Volksfest auf Rügen, die Sassnitzer Hafentage, wurden zwar abgesagt, dennoch ist auf der Insel diesen Sommer etwas los. Im Seebad Sellin sind vom 30. Juli bis 15. August mehrere sogenannte „Picknickkonzerte“ geplant. Mit dabei: Gestört aber Geil, Keimzeit, Lea, Lotte und Michael Schulte. „Zwar sind die Konzerte als Sitzkonzerte angedacht, nach den neuen Bestimmungen überlegen wir aber, Stehkonzerte zuzulassen“, informiert eine Mitarbeiterin der Kurverwaltung. Tickets sind entweder vor Ort in der Kurverwaltung, an der Abendkasse oder auf eventim.de zu bekommen.

In Göhren auf Rügen sollen vom 3. bis 5. August die Seebrückentage gefeiert werden – natürlich ebenfalls in einem coronakonformen Format. Vom 27. bis 29. August folgen dann die Wikingertage. Alle weiteren Infos unter www.goehren-ruegen.de.

Rummel in Wolgast, Grenzkonzerte auf Usedom

Als Alternative zu den Hafentagen in Wolgast wird es nun einen „Fun Park“ auf einer Fläche von 6500 Quadratmetern mit 24 Fahrgeschäften geben. Los geht es bereits am 25. Juni bis einschließlich 4. Juli.

Auf der Insel Usedom steigen an den drei Wochenenden vom 16. Juli bis 22. August die „Grenzkonzerte“ auf dem Grenzparkplatz Ahlbeck/Swinemünde. Zugelassen sind 400 Gäste. Mehr Informationen und Tickets unter www.kaiserbaeder-auf-usedom.de.

