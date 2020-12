Rostock

Das Jahr 2020 endet für viele Arbeitnehmer in MV mit einem kleinen Trostpflaster: In vielen Branchen zahlen die Firmen ihren Beschäftigten freiwillig oder laut Tarifvertrag eine steuerfreie Corona-Prämie. „Die Unternehmer nutzen dieses Instrument, um den Beschäftigten Dank zu sagen“, erklärt der Geschäftsführer des Verbands der Unternehmensverbände MV, Sven Müller. Das gelte etwa für den Bau, die Ernährungsbranche oder die Metall- und Elektroindustrie

„Mit der Corona-Prämie hat der Bund gerade den kleineren Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, trotz coronabedingter Umsatzausfälle einen teilweisen Ausgleich für die zusätzlichen Belastungen gewähren zu können“, sagt Müller.

Bis zu 40 Prozent zusätzlich bei Liebherr

Der Rostocker Kranbauer Liebherr zahlt etwa seinen Beschäftigten je nach Dauer der Betriebszugehörigkeit zusätzlich zum tariflichen Weihnachtsgeld bis zu 40 Prozent eines Monatsgehalts zusätzlich. „Die Corona-Pandemie hat uns vor ganz besondere Herausforderungen gestellt. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben dies auch in ihrem persönlichen Umfeld durch Kurzarbeit, mobiles Arbeiten oder Erschwernisse bei der Betreuung ihrer Kinder erfahren. Trotz des wirtschaftlich schwierigen Umfeldes möchten die Familiengesellschafter zur Abmilderung dieser pandemiebedingten Belastungen beitragen“, sagt Sprecher Dieter Schmidt.

Sogar in der besonders von der Krise betroffenen Tourismusbranche zahlen einige Unternehmen eine Prämie, weiß Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes. „Nach zwei Lockdowns sind dazu viele Betriebe leider nicht mehr in der Lage. Aber wer es kann, honoriert damit die schier übermenschlichen Leistungen seiner Mitarbeiter in diesem Jahr.“

Mitarbeiter können Geld gut gebrauchen

Auch Branchen, die vom Tourismus abhängen, leiden unter Corona – und zahlen dennoch eine Prämie. „Unser Unternehmen und viele andere Kollegen haben den Bonus trotz der äußerst schwierigen Lage gezahlt“, sagt etwa Steffen Rehr, Chef der Joker Automatenaufstell GmbH in Groß Laasch (Kreis Ludwigslust-Parchim). „Wir alle wissen, dass man das Geld gerade in der Vorweihnachtszeit gut gebrauchen kann.“

Die Entscheidung sei nicht leichtgefallen. „Schließlich sind in MV mehr als 600 Arbeitsplätze in unserer Branche gefährdet und auch wir fürchten um viele unserer Standorte.“

Meiste Discounter zahlen

Für die Mitarbeiter im Handel war die Corona-Krise mit Lockdown und Hamsterkäufen ebenfalls eine große Herausforderung. Die meisten großen Discounterketten würden daher eine Prämie zahlen, sagt Matthias Baumgart, bei der Gewerkschaft Verdi für den Handel zuständig. „Gerade für Mitarbeiter in Teilzeit, die auf jeden Cent angewiesen sind, ist das ein willkommener Bonus. Es gibt allerdings erhebliche Unterschiede.“ Noch besser wäre zudem, wenn die Löhne dauerhaft erhöht würden, so der Gewerkschafter.

Die Handelskette Netto mit Sitz in Stavenhagen hat bereits im Frühjahr Warengutscheine über bis zu 150 Euro an ihre Mitarbeiter ausgegeben. Eine weitere Prämie zum Jahresende gebe es nicht, so eine Sprecherin.

Mehr als eine halbe Million Euro in Rostock

In einigen Branchen, wie im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen, ist die Zahlung in den jüngsten Tarifverträgen festgehalten. Je nach Tarifgruppe gibt es bis zu 600 Euro. Das gilt auch für Soldaten und Bundesbeamte.

Alleine in der Rostocker Stadtverwaltung kommt so mehr als eine halbe Million Euro zusammen. „Das ist ein Dankeschön an unsere Kollegen, die sich auch in diesem schweren Jahr so sehr für unsere Stadt engagiert haben“, heißt es aus dem Rathaus.

Bonus je nach Belastung bei Medigreif

Die Greifswalder Medigreif-Gruppe zahlt allen Mitarbeitern eine Prämie, allerdings leicht unterschiedlich je nach Belastung durch die Pandemie, erklärt Geschäftsführer Klaus Schilling. „Manche Kollegen wurden stärker beansprucht als andere.“

Allerdings seien alle Mitarbeiter wichtig, daher werde die Prämie nicht auf das Pflegepersonal beschränkt. „Wir sind ein Gesamtgefüge, das jeden braucht – gerade in dieser Zeit“, so Schilling. „Seit März haben alle unter großem Stress gearbeitet, sei es in der Akutklinik, in der Reha, im Kindergarten oder in der Pflege.“

Ärger um Prämien in der Altenpflege

In der Altenpflege wurde der Bonus zwar bereits im ersten Lockdown vereinbart, zum großen Teil werde das Geld aber erst jetzt ausgezahlt, sagt Steffen Kühhirt, bei Verdi für den Bereich Pflege zuständig. Damals wurden Prämien bis zu 1500 Euro, finanziert von Bund und Land, vereinbart.

Allerdings gebe es teilweise Probleme mit der Verteilung des Geldes. „In manchen Betrieben ist noch nicht geklärt, wie die Prämien von Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten oder von ausgebildeten und Hilfskräften berechnet werden“, so Kühhirt. Er appelliert an die Unternehmen, diese Fragen rechtzeitig vor Ende des Jahres zu klären. „Zudem fordern wir weiterhin einen Bonus auch für Erzieher und Erzieherinnen.“

Von Axel Büssem