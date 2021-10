Schwerin/Rostock

„Die Linke war immer ein verlässlicher Partner, auf den man sich verlassen und mit dem man Dinge umsetzen konnte.“ Mit dieser Haltung zur rot-roten Koalition von 1998 bis 2006 unter dem SPD-Ministerpräsidenten Harald Ringstorff ist dessen Nachfolger Erwin Sellering (SPD) nicht alleine. Auch sein Kabinettskollege von der damaligen PDS und der heutigen Linken, Wolfgang Methling, ist überzeugt, dass diese acht Jahre für Mecklenburg-Vorpommern ein Erfolg waren. „Wir haben völlig neue Akzente gesetzt und waren in manchen Bereichen führend.“

Die 1998 gebildete Koalition von der SPD und der SED-Nachfolgepartei PDS hatte Deutschland aufgeschreckt. Es war gerade mal acht Jahre her, dass die Mauer zwischen den beiden deutschen Staaten gefallen war. Die Koalition hielt acht Jahre. Das Verhältnis der damaligen Partner könnte nach Ansicht von Sellering und Methling ein Vorbild für die Koalition sein, die nun Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) anstrebt. Sie hatte am Mittwoch bekanntgegeben, mit den Linken in Verhandlungen einzutreten.

Umfrage: Finden Sie es gut, dass Manuela Schwesig die Bildung einer rot-roten Landesregierung in MV plant?

Damals ein verlässlicher Regierungspartner

„Die solide Finanzpolitik der vergangenen Jahre hat ihren Ursprung darin, dass 1998 zu Beginn der rot-roten Koalition vereinbart wurde, die Finanzen zusammenzuhalten“, sagt Sellering, der den beiden Regierungen als Justizminister angehörte. Gleichzeitig habe die PDS damals gezeigt, dass sie ein verlässlicher Partner ist und auch keine Bestrebungen hat, endlos soziale Wohltaten zu machen.

Zu Beginn der Koalition habe es immer Fragen gegeben, ob man eine Zusammenarbeit mit der PDS überhaupt eingehen kann. „Das ist durch“, zeigt sich Sellering überzeugt, der heute als Vorstandschef der Stiftung Klima- und Umweltschutz MV fungiert. „Wenn in den aktuellen Sondierungsgesprächen der Eindruck aufgetaucht ist, dass die Linke solide und gut aufgestellt ist, dann kann ich die Entscheidung gut nachvollziehen“, betont er. „Es geht immer darum, wie man am besten sozialdemokratische Politik durchsetzen kann.“

Auch für den Rostocker Politikwissenschaftler Wolfgang Muno wäre eine Neuauflage einer rot-roten Landesregierung keine revolutionäre Neuerung. Die Linke sei strategisch gut aufgestellt und habe nach den Verlusten bei der Landtagswahl innerparteiliche Diskussion vermieden.

Es gab auch Differenzen

Ex-Umweltminister Wolfgang Methling lobt die meist vertrauensvolle Zusammenarbeit in den beiden rot-roten Regierungen - auch wenn es bisweilen ordentlich knirschte. Er erinnert sich an die Schulpolitik unter dem Stichwort „längeres gemeinsames Lernen bis zur 6. Klasse“, die die SPD hat fallenlassen oder die höchst umstrittene Kreisgebietsreform. Solche Differenzen seien eine Mahnung für die Linken unter Simone Oldenburg, lieber gründlich als zügig zu verhandeln. „Man muss die Schularbeiten machen, damit man hinterher nicht darüber sprechen muss, wie das gemeint gewesen sein könnte.“

Das gelte auch für Bundesratsabstimmungen, da müsse sich das Land bei unterschiedlichen Haltungen der Koalitionäre enthalten. Auch Schwesig werde zu akzeptieren haben, dass Koalitionspartner anderer Ansicht sein könnten. „Kopf hoch und selbstbewusst verhandeln“, gibt Methling den Verhandlungspartnern seiner Partei mit auf den Weg. „Ich habe die Hoffnung, dass es eine gute Zeit für Mecklenburg-Vorpommern wird.“

Der aktuelle CDU Interimsvorsitzende Eckhardt Rehberg hat naturgemäß eine andere Haltung. Er hat die Zeit als Oppositionsführer erlebt und 2002 die Wahl gegen Ringstorff verloren. Gescheiterte Industrieansiedlungen, hohe Arbeitslosenzahlen und die Arbeitsmarktpolitik seien für ihn die schlechten Beispiele aus dieser Zeit. Auch die umstrittene Kreisgebiets- und die Gerichtsstrukturreform gehörten dazu. „Ich weiß nicht, wie man da den goldenen Lorbeerkranz herumranken kann“, sagt Rehberg.

Von Von Joachim Mangler