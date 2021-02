Güstrow

Die Corona-Pandemie treibt viele Vereine in MV in die Not. Im Lockdown verschwinden Mitglieder, das Geld wird knapp. Die Ehrenamtsstiftung MV will helfen. Sie hat eine Befragung gestartet, die sich an Vereine und Ehrenamtliche richtet, nachzulesen auf der Internetseite www.ehrenamtsstiftung-mv.de. So sind Fragen zur Organisation des Vereins, Mitgliedern oder der finanziellen Situation zu beantworten.

Geschäftsführerin: „Wollen wissen, wo der Schuh drückt“

Auf diese Weise solle herausgefunden werden, „wo der Schuh drückt“, sagt Geschäftsführerin Adriana Lettrari. Es sollen Antworten gefunden werden auf die Frage: „Wie kommen wir ins Morgen?“ Trotz und mit Corona. Derzeit erreichten die Stiftung diverse Anfragen zum Thema Liquidation.

Die Stiftung habe mehrere Säulen der Hilfe für Vereine parat. Wer bis Ende März einen Antrag stellt, könne etwa noch Soforthilfe erhalten – für technische Ausstattung oder coronabedingten Umbau. Rund 280 000 Euro aus 2020 stünden dafür noch bereit. „Es müssen Mitgliederversammlungen rechtssicher stattfinden können“, erklärt Lettrari. Dafür brauche es auch Technik und das Wissen, wie das umzusetzen ist. Die Stiftung könne beraten. Auch für das laufende Jahr stehen Fördermittel für ehrenamtliche Projekte bereit.

Adriana Lettrari ist seit Oktober neue Geschäftsführerin der Ehrenamtsstiftung MV mit Sitz in Güstrow. Die Kommunikations- und Politikwissenschaftlerin wurde für ihr Engagement im Netzwerk „3. Generation Ostdeutschland“, ein Ehrenamt, 2016 unter anderem zur „Frau Europas – Deutschland“ gekürt. In der Stiftung sei es nun ihr Ziel, mit einem motivierten Team andere Ehrenamtliche zu unterstützen.

Pilotprojekt zu Organisationsstrukturen in Vereinen

Neue Wege wolle die Stiftung auch bei der Entwicklung von Organisationsstrukturen von Vereinen gehen. In einem Pilotprojekt mit elf Vereinen solle zunächst eine Analyse stattfinden, dann Unterstützung gestartet werden. Für Juni sei die Verleihung des Engagementpreises MV in verschiedenen Kategorien geplant – Bewerbungen ab jetzt möglich.

Auch bei anderen Problemen helfe die Stiftung Ehrenamtlern gern. Lettrari nennt ein Beispiel: Ein Verein zur Pflege der plattdeutschen Sprache mit vielen betagten Mitgliedern würde gern an Jugendliche im Ort herantreten, die gern Hip-Hop-Musik hören. „Die wissen aber nicht, wie.“ Nun werde gemeinsam nach einer Lösung gesucht.

