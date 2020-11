Schwerin

Mecklenburg-Vorpommerns früherer Wirtschaftsstaatssekretär Rüdiger Möller ist tot. Wie das Wirtschaftsministerium in Schwerin am Montag mitteilte, starb Möller am vergangenen Freitag nach langer und schwerer Krankheit im Alter von 58 Jahren in München. „Sein Tod macht uns tief betroffen. Wir danken ihm für seine langjährige Arbeit für das Land Mecklenburg-Vorpommern“, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU).

Möller war seit 1993 zunächst für viele Jahre für die CDU-Landtagsfraktion tätig. 2006 wurde er unter dem damaligen Ressortchef Jürgen Seidel ( CDU) Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. In diese Zeit fielen unter anderem die letztlich erfolglosen Versuche, die P+S Werften in Stralsund und Wolgast mit Millionenhilfen von Bund und Land vor der Pleite zu retten.

Möller hinterlässt eine Frau

Von 2011 bis 2016 war Möller dann Dienststellen-Leiter in der Landesvertretung in Berlin. Danach wechselte der CDU-Politiker ins Innenministerium, wo er im Informationsbüro des Landes bei der Europäischen Union tätig war. Laut Wirtschaftsministerium war Möller verheiratet und hinterlässt eine Frau.

