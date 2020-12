Sanitz

Man könnte schon fast meinen, man sei im Wald, wenn man in der Vorweihnachtszeit die Baumschule „Obstblüte“ in Sanitz ( Landkreis Rostock) besucht: Zwischen 500 Tannenbäumen kann man hier wählen. Da fällt die Entscheidung, welcher Baum die Wohnung am Heiligabend zieren soll, sicher schwer. Verkaufsleiterin Anke Schneider weiß, worauf es ankommt, um zum Fest den perfekten Weihnachtsbaum zu haben.

„Die meisten Kunden haben wir zwischen dem zweiten und dritten Advent. Wer aber noch die volle Auswahl haben möchte, sollte schon in den nächsten Tagen auf die Suche gehen – egal wo er oder sie kauft“, rät die Baum-Expertin. Ob ein Meter groß oder doch lieber vier, in der Baumschule, die bereits seit 1960 besteht, ist ein Nadelbaum in jeder Größe zu bekommen. „Am beliebtesten sind Bäume zwischen 1,75 und 2 Metern“, berichtet Anke Schneider.

Was müssen Sie beim Kauf Ihres Weihnachtsbaumes beachten?

Ungebrochen beliebt bleibt auch die Nordmanntanne. „Sie ist nach wie vor der gängigste Nadelbaum zu Weihnachten – vor allem, weil sie nicht so schnell nadelt“, erklärt die Verkaufsleiterin. Deshalb gebe es bei ihnen auch nur „Nordmänner“. Wer eine Fichte möchte, könne diese aber auch bestellen.

Und wie findet man nun seinen perfekten Weihnachtsbaum? „Da gibt es eigentlich keine Regeln. Er muss einem einfach gefallen – die Geschmäcker sind so verschieden“, weiß Anke Schneider. Manche mögen eher dichte Bäume, andere bevorzugen mehr Platz fürs Schmücken. Achten sollte man nur auf das obere Ende der Tanne, wenn man dort eine Christbaumspitze draufsetzen möchte. „Hat man das nicht vor, kann der Baum auch ruhig zwei oder drei Spitzen haben“, sagt die Expertin.

Wie wird der Christbaum richtig gelagert?

Worauf alle Baumkäufer jedoch unbedingt achten sollten, ist die richtige Lagerung bis zum Aufstellen. Auch hierfür hat Anke Schneider einen Tipp: „Am besten unten am Stamm eine schmale Scheibe absägen und den Baum dann in eine Schale mit Wasser stellen.“ Außerdem sollte die zukünftigen Christbäume so lange wie möglich an der frischen Luft gelagert werden. „Damit sie auch den Nachttau und genug Feuchtigkeit haben.“

Was sollten Sie beachten, wenn der Baum zum Fest steht?

Und wenn die Tanne oder Fichte dann endlich im Wohnzimmer steht? Dann sei es das Beste, einen Ständer zu haben, in den man unten immer wieder frisches Wasser füllen kann. „Blumenfrisch oder Ähnliches braucht man aber nicht dazugeben“, betont die Baum-Expertin.

Wer sollte seinen Baum kaufen und wer selbst schlagen?

Ist denn nun aber eigentlich kaufen oder selber schlagen die bessere Variante? „Gekaufte Weihnachtsbäume sind natürlich schon länger geschlagen, keine Frage“, gibt Anke Schneider zu. Das heißt, sie fangen auch eher an, später im Raum zu nadeln. Wer seinen Christbaum aber ohnehin spätestens zu Silvester schon wieder rausschmeißt, für den reicht vollkommen erstere Variante. „Wer seine geschmückte Tanne aber noch bis in den Februar hinein bewundern möchte, der sollte wohl doch besser frisch selbst schlagen“, empfiehlt sie.

Anke Schneider selbst sei im Übrigen unglaublich wählerisch, was den eigenen Weihnachtsbaum angeht. „Ich gucke sehr lange, bis ich den perfekten Baum für mich gefunden habe“, sagt sie lachend. Dabei werde doch jede Tanne sowieso erst durch das Schmücken wirklich perfekt.

