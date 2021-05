Rostock

Keiner saß länger im Lockdown als die Zehntausenden Mitarbeiter aus dem Gastgewerbe. Seit November sind Gaststätten und Hotels in MV geschlossen. Doch wie viele Fach- und Arbeitskräfte nach dem Dauer-Lockdown in ihren alten Beruf zurückkehren, ist die große Unbekannte. „Wir führen derzeit Beratungsgespräche über den Wechsel in andere Branchen in einem Ausmaß, wie wir es bislang nicht kannten“, sagt Jörg Dahms von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG). Kern der Gespräche: die Kündigungsfristen.

Dahms berichtet von Köchen, die ins Baugewerbe wechseln wollen, von Kellnerinnen, die im Lebensmitteleinzelhandel oder im Friseurhandwerk eine verlässlichere Zukunft sehen. „Nach dem Dauer-Lockdown mit 60 oder 67 Prozent Kurzarbeitergeld sind die Geldbeutel jetzt leer“, sagt der Gewerkschafter. Die unsichere Lage der Branche insgesamt und das durch das Kurzarbeitergeld abgesenkte Entgelt seien die Hauptgründe für den Wechsel.

„Es ging nicht mehr“

Eine der Betroffenen ist Ricarda Jarling-Schmidt. Die Rüganerin arbeitete als Minijobber in einem Souvenirladen im Hotel „Aquamaris“ in Juliusruh. Da auch der Laden mit dem Lockdown geschlossen wurde, wechselte die 49-Jährige im Frühjahr die Branche. „Die Arbeit mit den Gästen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war mein Traumjob“, sagt sie.

„Aber es ging nicht mehr. Die Unsicherheit war einfach zu groß.“ Seit Kurzem arbeitet Ricarda Jarling-Schmidt als Haushältern bei einer alleinstehenden Dame. „Diese Arbeit ist coronaunabhängig. Ich bin das ganze Jahr beschäftigt.“

Dehoga macht sich Sorgen über die Fachkräftesituation

Bis auf wenige Restaurants, die sich mit einem Außer-Haus-Lieferservice auf Sparflamme durch den Lockdown arbeiteten, blieben die Köche, Restaurant- und Hotelfachleute zu Hause. Auch der Dehoga-Präsident Lars Schwarz macht sich Gedanken angesichts des bevorstehenden Restarts der Branche. „Ich kenne kaum ein Unternehmen, das keine Fachkräfte verloren hat“, sagt er. „Wenn wir wieder öffnen, wird die Fach- und Arbeitskräftesituation die Hauptherausforderung nach der Pandemie.“

Immer mehr Stellenanzeigen für Köche und Kellner

Spürbar ist, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften steigt. In den Social-Media-Kanälen häufen sich die Stellenanzeigen für Köche, Empfangs- und Restaurantfachkräfte. Aktuell werden in MV laut der Arbeitsagentur Nord genau 569 Fachkräfte für Stellen im Gastgewerbe gesucht, davon 151 in der Hotellerie, 418 in der Gastronomie.

Allein im vergangenen Monat wurden 338 Stellenzugänge gemeldet, mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres, aber immer noch deutlich weniger als im Jahr 2019. „Die meisten Unternehmen im Gastgewerbe halten bisher an ihren Beschäftigten fest, das zeigen die Kurzarbeiterzahlen“, sagt Horst Schmitt, Sprecher der Arbeitsagentur Nord. Die Gedankenspiele in den Köpfen der Betroffenen bilden die Zahlen nicht ab.

Die lange Zeit zu Hause macht Mitarbeiter mürbe

Zum einen sind es rein ökonomische Gründe, die die Mitarbeiter in andere Berufe wechseln ließen. Das Hotel- und Gaststättengewerbe gilt nicht als Hochlohnbranche. Zum anderen aber wechselten Mitarbeiter, weil sie einfach nicht mehr zu Hause sitzen konnten, sagt die Personalchefin der Dr.-Hutter-Hotelgruppe auf der Insel Rügen, Rachel Armstrong. In der Hotelgruppe mit 254 Mitarbeitern haben bislang zwei Beschäftigte den Beruf gewechselt. „Einer ging zum Bau, der andere in den Lebensmitteleinzelhandel“, sagt Armstrong.

„Die Leute über die lange Zeit des Lockdowns bei der Stange zu halten, war eine große Herausforderung.“ Während dieser Zeit habe man versucht, so gut wie möglich den Kontakt zu den Mitarbeitern aufrechtzuhalten. Sie durften auf einen Kaffee reinkommen, Geburtstagskarten wurden geschrieben, Mitarbeiter, die Betriebsjubiläen feierten, wurden ins Hotel eingeladen.

6100 Betriebe in MV mit Kurzarbeit

Nach Angaben der Arbeitsagentur haben in MV seit Pandemiebeginn rund 6100 Betriebe aus dem Gastgewerbe für 54 400 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt, davon 2500 Betriebe aus der Hotellerie, 3600 aus der Gastronomie. Wenn die Mitarbeiter jetzt zurückkehren, sind die Unternehmen gefordert. „Wir müssen die Mitarbeiter wieder trainieren und langsam in den Arbeitsmodus zurückholen“, ahnt Hotelchefin Birte Löhr. „Sieben Monate im Dauer-Lockdown ohne Perspektive haben nicht nur die Arbeitgeber verzweifeln lassen, sondern auch die Mitarbeiter.“

Psychische Probleme müssen aufgefangen werden

Die freundliche Begrüßung an der Rezeption, das Zurechtrücken des Stuhls, die aufmerksame Bedienung im Restaurant – all das, was dem Gast das Gefühl gibt, besonders willkommen zu sein, muss möglicherweise wieder neu trainiert werden. „Nach zwei Wochen Pause ist die Rückkehr einfach, aber nach sieben Monaten ist einiges vergessen“, sagt Löhr. Nicht alle hätten die Untätigkeit gut verkraftet.

Stabile, junge Leute habe es getroffen. „Wir haben harte Fälle, die psychologisch betreut werden müssen, weil sie das lange Zu-Hause-Sein nicht ausgehalten haben.“ Einige hätten deutlich zugenommen. Neue Uniformen müssten geschneidert werden.

Sozialpartner sind gefragt

Gewerkschafter Jörg Dahms sagt: „Der große Schrecken darüber, was der Lockdown mit den Arbeitskräften gemacht hat, wird erst bei der Öffnung sichtbar.“ Bei der Lösung des Problems, den Fachkräftemangel zu beheben, seien jetzt die Sozialpartner – Arbeitgeber und Gewerkschaften – gefragt.

Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht habe die Situation in den vergangenen Monaten verschleiert. Der Gewerkschafter geht davon aus, dass vor allem die kleinen Betriebe die Durststrecke nicht überstanden haben. „Die Unsicherheit darüber, wie es mit der Branche weitergeht, ist sehr groß.“

