Der Streit um die Besuchsregeln für Familien in MV ist am Wochenende zwischen den Landräten und Ministerpräsidentin Schwesig hochgekocht. Es bleibt zunächst dabei: Verwandte ersten Grades dürfen für Besuche ins Land einreisen. Doch die Landesregierung muss in der Frage dringend juristische Klarheit schaffen.