Rostock

Gestrichene Flüge, stornierte Hotels, abgesagte Kreuzfahrten: Für Reiseliebhaber war 2020 ein sehr schlechtes Jahr. Durch die Corona-Pandemie fielen die meisten geplanten Touren aus. Stattdessen mussten die Bürger aus MV neben dem Fernweh noch mit Stornierungen und Geldverlust kämpfen.

Die Hoffnung auf das neue Jahr ist groß – auch die Urlaubzeiträume sind meist schon festgelegt. Kai Otto, Chef des Roggentiner Reiseunternehmens PTI, ist optimistisch, 2021 wieder zahlreiche Kunden zu ihren Traumzielen bringen zu können. „Aktuell gehen wir davon aus, dass ab Juni wieder alles halbwegs normal möglich ist. Für die Monate davor hängt es davon ab, wie schnell die Impfungen kommen“, so der Geschäftsführer.

Kaum Änderungen im Katalog für 2021

Auch wenn sich die Kunden mit Buchungen derzeit noch zurückhalten – den PTI-Katalog für das kommende Reisejahr hat Otto ohne große Änderungen herausgebracht. „Auch mit der geplanten Südafrika-Reise. Nur Asien haben wir in diesem Jahr raus gelassen, aber eher aus psychologischen Gründen“, spielt der Experte darauf an, dass China als Ursprungsland der Pandemie gilt und viele Menschen deshalb dieses Ziel meiden.

Kai Otto geht davon aus, dass die Reiselustigen dennoch mehr auf Nahziele setzen. Neben innerdeutschen Touren also eher in Länder fahren, „die sie kennen und in denen sie sich sicher fühlen“, zum Beispiel Italien oder Spanien sowie Griechenland.

Kreuzfahrten werden wieder boomen

Spätestens im Jahr 2022 wird sich das Reisen aber normalisiert haben, sagt der Experte. „Ich bin überzeugt, dass wir dann sogar bessere Kreuzfahrtzahlen haben werden als 2019“, so Otto, der glaubt, dass die Branche bald „wie Phoenix aus der Asche“ wiederaufersteht und dass die Impfungen quasi wie ein Reise-Freifahrtschein wirken könnten. Einige Fluglinien hätten die Spritze auch schon zur Voraussetzung für die Beförderung erklärt.

Tourismuskauffrau Annalena Henkel (21) vom TUI Travel Star Lucas Reisen im Ostsee Park Sievershagen empfiehlt natürlich eine schöne Aida-Kreuzfahrt. Quelle: Frank Söllner

Deshalb warten neben den Reiseveranstaltern auch viele Kunden darauf, dass die nötigen Zulassungen erfolgen und es dann mit dem Impfen losgeht. „Gefühlt sind wir beim Corona-Marathon auf den letzten fünf Kilometern. Jetzt heißt es durchhalten bis zur Ziellinie“, sagt der PTI-Geschäftsführer.

Kunden sind sonnen- und urlaubshungrig

Grit Wolf vom DER-Reisebüro in Stralsund merkt die Auswirkungen der Pandemie vor allem in den Regalen. „Einige Veranstalter schicken gar keine Sommerkataloge mehr, andere – wie Alltours – wollen damit noch bis Februar oder März warten. Wieder andere legen Ziele zusammen und machen aus drei Katalogen einen“, hat die Chefin beobachtet. Für sie und ihre Mitarbeiter sei das aber kein Problem – im Gegenteil. „Schon vor Corona waren Kataloge kaum gefragt. Wir beraten auch eher persönlich oder per Telefon oder online“, so Wolf.

Ihr Reisebüro sei zwar mit verkürzten Zeiten geöffnet, die Nachfrage nach Sommerurlaub 2021 aber noch gering. „Die Leute wollen reisen, sind aber noch zögerlich. Dennoch sagen uns viele Kunden, dass sie auf jeden Fall wiederkommen. Alle sind sonnen- und urlaubshungrig“, weiß die Stralsunderin aus den täglichen Gesprächen.

Klassische Badeziele in Europa werden empfohlen

Wenn es Anfragen gibt, dann vor allem nach „den Standard-Badezielen im Sommer – also Italien, Spanien, Griechenland und die Türkei“. Diese Reisen würde Grit Wolf auch allen Kunden empfehlen. „Natürlich ist man in Deutschland wahrscheinlich am sichersten. Generell schließen wir aber keine Ziele aus. Vielmehr raten wir, auf die Bedingungen der Reise zu schauen“, sagt die Fachfrau. Genau wie die Kunden würde aber auch sie als Anbieterin darauf achten, dass die Reisen noch kurzfristig storniert werden können, sobald sich die Pandemie-Lage wieder ändert. „Dadurch, dass wir meist Pauschalreisen verkaufen, hatten wir aber kaum Kunden, die Geld verloren haben“, freut sich die Reise-Expertin.

Deutschland-Touren bleiben gefragt

Für Ramona Wiechmann-Stapelberg steht eines fest: „Das Reisejahr 2020 ist abgehakt“, erklärt die Inhaberin des Tui-Travel-Star Reisebüros im Ostseepark in Sievershagen bei Rostock. Auch die Nachfrage bei den Buchungen für 2021 sei noch verhalten, obwohl der Urlaubsbedarf spürbar wäre. „Ich glaube kaum, dass wir vor Oktober 2021 wieder kostendeckend arbeiten können“, blickt die Chefin in die Zukunft. Deshalb seien die Staatshilfen auch weiter wichtig.

Was die Reisen betrifft, würden wohl auch nächstes Jahr vor allem Ferienhäuser oder Bootsferien laufen. „Für Fernreisen sehe ich eher noch schwarz“, erklärt Wiechmann-Stapelberg. Viele Menschen hätten in diesem Jahr entdeckt, wie schön Deutschland ist – dieser Trend könnte sich weiter fortsetzen, auch bei Wander- und Aktivreisen. Auch sie selbst würde gerne weiter die Welt entdecken, so die Reisebüro-Chefin. „Aber einer muss ja hier sein“, sagt sie. Denn eines hätte die Krise gezeigt: „Die Kunden wissen mehr zu schätzen, dass jemand für sie da ist und sie auch im Fall einer Stornierung nicht ewig in Warteschleifen hängen, sondern Ansprechpartner vor Ort haben.“

Von Claudia Labude-Gericke