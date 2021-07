MV: Finanzminister Meyer will mehr Kontrolle über landeseigene Unternehmen

Schwerin

Streitpotenzial für die Schweriner Regierungskoalition: Die SPD will mehr Kontrolle über die 70 Gesellschaften, an denen das Land beteiligt ist. Die CDU bremst das aus. Zunächst soll das Finanzministerium das Beteiligungscontrolling übernehmen.

Ein entsprechendes Konzept von Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) soll in der Koalition erst auf wenig Gegenliebe gestoßen, dann abgeschwächt worden sein. „Die Ressorts wehren sich“, erklärt ein hochrangiger Regierungsmitarbeiter gegenüber OZ.

Die Sorge: Der Finanzminister, den seit Jahrzehnten die SPD stellt, würde in diverse wichtige Gesellschaften hineinregieren, die jetzt andere Minister unter sich haben. Bereits Ende 2018 hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach dem Krach um die Giftmülldeponie Ihlenberg erklärt, es brauche mehr Kontrolle. „Wir müssen bei den Landesbeteiligungen genauer hinsehen und steuern“, so Schwesig damals.

Dabei geht es zum Beispiel um die Häfen in Wismar, Rostock und Sassnitz, das Datenverarbeitungszentrum MV, die Wirtschaftsfördergesellschaft Invest in MV, den Tourismusverband, die Landgesellschaft oder die Universitätsmedizinen. Interessant: Im SPD-Programm zur Landtagswahl steht die Idee der Gründung einer „Zukunftsagentur“, in der sich Tourismusverband, Landesmarketing, Bioconvalley GmbH, Invest in MV oder das Agrarmarketing vereinen sollen. Auch das löst bei der CDU Missmut aus.

CDU: Mehr Zentralisierung gibt es nicht

Meyer soll nun ab 2022 das Beteiligungscontrolling für alle 70 Gesellschaften übernehmen. „Als ersten Schritt“, lässt er informieren. Ziel sei es nicht, anderen Ministerien die inhaltliche Kontrolle zu entziehen – wohl aber „Synergien zu schöpfen“, so Sprecher.

Weitere Eingriffe hätten die Ministerien abgelehnt, ist zu hören, etwa, dass Meyer die Aufsichtsgremien bestellen lässt. CDU-Fraktionschef Wolfgang Waldmüller spricht „von einem guten Kompromiss“. Einerseits wolle das Finanzministerium „mehr Zentralisierung“, andererseits die Ministerien die fachliche Kontrolle wahren.

Von Frank Pubantz