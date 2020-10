Schwerin

In fünf Modellregionen sollen Erkenntnisse für die Entwicklung des Tourismus Mecklenburg-Vorpommerns gesammelt werden. „Ziel ist, die Projekte in die künftige strategische Ausrichtung der Branche einfließen zu lassen“, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag in Schwerin. Das zweijährige Projekt beginne am 1. Januar 2021.

„Die engagierten Akteure in den Regionen haben spannende und wegweisende Projekte initiiert, die der Tourismusentwicklung im ganzen Land weiterhelfen“, erläuterte der Minister weiter.

Modellregionen erhalten für zwei Jahre 200 000 Euro

Schwerpunkte bei den Projekten sind demnach etwa Digitalisierung und der Personennahverkehr. Auf der Halbinsel Fischland Darß-Zingst und den umliegenden Binnenlandgemeinden soll laut Glawe etwa ein kurtaxfinanzierter Nahverkehr in Kombination mit einer digitalen Gästekarte getestet werden.

Den Angaben zufolge hatten sich acht Projekte beworben. Eine Jury aus mehreren Ministerien und einem externen Gutachter wählten demnach die Projekte aus. Jede Modellregion erhalte für die zwei Jahre insgesamt 200 000 Euro. Eine neu geschaffene Stelle im Wirtschaftsministerium solle die Einzelvorhaben begleiten und koordinieren.

Die Tourismusbranche zählt zu den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen des Bundeslandes. Die Corona-Pandemie hatte den Tourismus hart getroffen. Von Januar bis Juli dieses Jahres wurden landesweit rund 13,7 Millionen Übernachtungen gezählt, wie das Wirtschaftsministerium unter Berufung auf das Statistische Landesamt mitteilte. Dies seien rund 30 Prozent weniger als noch im Vorjahreszeitraum.

