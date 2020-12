Monatelang konnte Mecklenburg-Vorpommern in der Corona-Pandemie auf niedrige Fallzahlen verweisen. Dies hat sich in den vergangenen Tagen drastisch verändert. Die Landesregierung zog nun die Konsequenzen. Für ältere Schüler in Risikogebieten kommt der Distanzunterricht, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erklärte.