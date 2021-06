Rostock

Heißes Wetter, offene Biergärten und Fußball-EM – nach langer Durststrecke läuft es bei den Brauereien in MV wieder rund. „Das hilft alles, um den Absatz wieder anzukurbeln“, sagt Alexander Köthe von der Hanseatischen Brauerei Rostock.

Die Unterstützung wird sehnlich erwartet: Bundesweit brach der Bierabsatz in der Corona-Krise dramatisch ein. Mit 8,7 Milliarden Liter floss 2020 bundesweit so wenig aus den Flaschen und Zapfhähnen wie zuletzt vor 27 Jahren. Der Brauer-Bund spricht von der schlimmsten Krise der Branche in der Nachkriegszeit.

Wieder Fässer im Angebot

Die Starthilfe durch Sonne und Fußball-Event kommt da wie gerufen. Die Rostocker Brauerei hat die Fassabfüllung wieder in Betrieb genommen, die seit sieben Monaten stillstand, weil die Kneipen, Restaurants und Hotels geschlossen waren. Auch wenn es jetzt wieder bergauf geht: „Das Bier, das im Frühjahr nicht getrunken wurde, wird jetzt auch nicht mehr bestellt“, sagt Alexander Köthe. Es gebe keine Hoffnung, die Defizite vom Jahresbeginn noch auszugleichen.

Dänen setzen auf Bier aus MV Die Hanseatische Brauerei Rostock („Rostocker“) ist Teil der Radeberger-Gruppe, des größten Brauereiunternehmens in Deutschland, das wiederum zum Lebensmittelkonzern Dr. Oetker gehört. Eine der größten Brauereien im Norden ist die Mecklenburgische Brauerei Lübz. Hier produziert der Carlsberg-Konzern neben „Lübzer“ auch weitere seiner Marken, etwa „Astra“ und „Duckstein“. Das dänische Unternehmen Carlsberg ist unter den Brauern die Nummer zehn in Deutschland und die Nummer vier weltweit. Die Darguner Brauerei hat ebenfalls dänische Eigentümer und liefert vorwiegend an die Handelskette Skottie-Netto.

Einige Gerstensaft-Produzenten aus dem Nordosten gehen gestärkt aus der Krise hervor. Steigenden Absatz trotz Corona meldet etwa die Störtebeker Braumanufaktur in Stralsund. „Die Konsumgewohnheiten haben sich geändert“, erklärt Marketingleiter Karsten Triebe.

Zuwachs im Handel

Wer keine Einkommenseinbußen verkraften musste, gab beim Einkaufen mehr Geld aus und gönnte sich mal etwas Besonderes. Folge: Bei den Stralsunder Brauern legte der Umsatz zu, entgegen dem allgemeinen Trend. Aktuelle Zahlen nennt das Unternehmen nicht. 2019 machte Störtebeker 41,5 Millionen Euro Umsatz, das waren knapp 13 Prozent mehr als im Jahr davor.

„Unser Gastronomie-Anteil ist mit deutlich unter 20 Prozent nicht ganz so hoch“, erklärt Triebe. So gut wie kein Geld brachten in den schwierigen Monaten die Braugasthäuser in Stralsund, Rostock und Greifswald sowie das von Störtebeker bewirtschaftete Restaurant in der Hamburger Elbphilharmonie. Der Zuwachs beim Flaschenbier im Einzelhandel könnte die Rückgänge allerdings mehr als ausgleichen, heißt es.

20 Prozent mehr Umsatz

Die Mittelständler Stralsunder mit ihren 200 Beschäftigten zählen bundesweit zu den am stärksten wachsenden Brauereien – während der von Konzernen wie Radeberger und Anheuser-Busch (Beck’s, Franziskaner) geprägte Gesamtmarkt jährlich um bis zu drei Prozent schrumpft. Das Konzept – ungewöhnliche Sorten, wie das Störtebeker „Atlantic Ale“ in auffälliger, ungewohnter Aufmachung Piratenlook – kommt seit Jahren gut an.

Auch ein paar Kilometer weiter, bei der Insel-Brauerei in Rambin auf Rügen, hat Corona keine Schrecken hinterlassen. Im Gegenteil: Gründer und Geschäftsführer Markus Berberich meldet für die Krise „20 bis 25 Prozent mehr Umsatz“ im Vergleich zu 2019. Gastronomie spielt für den Anbieter der nicht gerade billigen flaschengereiften „seltenen Biere“ keine große Rolle. Zu den wenigen Ausnahmen, die Gebrautes aus Rambin auf der Karte führen, zählt etwa das gediegene Luxushotel Schloss Elmau in Bayern.

Bier-Hotspot Vorpommern

Der gepflegte Genuss daheim legt dagegen zu. „Die Leute konnten nicht mehr essen gehen und haben stattdessen höherwertige Produkte für zu Hause eingekauft“, sagt Berberich, der bis 2015 die Geschäfte bei seinen heutigen Wettbewerbern in Stralsund leitete. „Am Anfang des Lockdowns gab es eine Schockstarre, als die Leute nur noch Klopapier und Nudel gekauft haben, aber das hat sich schnell gelegt“, erklärt der Brauer, der sich selbst eher als Winzer versteht.

Ein Fünftel des Rambiner Biers geht mittlerweile als Export ins Ausland. Braukunst habe in der Region inzwischen einen guten Stand, sagt Berberich mit Verweis auf seine frühere Wirkungsstätte in Stralsund. Die sieht er nicht als Konkurrenz, beide Betriebe hätten Vorpommern zu einem „Hotspot“ für Bierfans aus aller Welt gemacht.

Von Gerald Kleine Wördemann