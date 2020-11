Rostock

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga MV rechnet nicht mit einer Verlängerung des Corona-Lockdowns für seine Branche – zumindest nicht in MV. „Ich kann mir das angesichts der weiterhin geringen Infektionszahlen im Land überhaupt nicht vorstellen“, sagt Dehoga-Landeschef Lars Schwarz.

Sollten Restaurants und Hotels deutschlandweit bis in den Dezember hinein schließen müssen, erwartet Schwarz eine Ausnahmeregelung für MV. „Die Landesregierung muss sich bald entscheiden, ob sie diesen Sonderweg einschlägt.“

Verlängerung ohne neue Anträge

Falls es nicht so komme, müssten die finanziellen November-Hilfen ebenfalls bis in den Dezember verlängert werden, ohne dass die Gastwirte erneut einen Antrag stellen müssen, fordert Schwarz.

Damit müssten die Betriebe den Lockdown überbrücken können, zeigt sich der Dehoga-Chef optimistisch. „Die Betriebe in MV haben die Hauptsaison gut genutzt. Dadurch stehen wir in MV im bundesweiten Vergleich ganz gut da.“ Allerdings müsse das Geld, wie versprochen, auch tatsächlich bald fließen.

Todesstoß durch Corona

Allerdings gibt es auch schon erste Opfer des zweiten Lockdowns: Das Restaurant „Genesis“ in Rostock schließt. „Meine Frau und ich haben unser Leben hier reingesteckt“, sagt Inhaber Ismailidis Dimitrios. „Viele Gäste sind traurig, aber wir sind zehn Mal so traurig.“ Wegen des Fachkräftemangels sei es auch schon vor der Krise schwierig gewesen, doch Corona habe dem Restaurant nun den Todesstoß verpasst.

Noch bietet das „Genesis“ bis zur endgültigen Schließung im Dezember Gerichte zum Abholen an, „aber wenn es so weitergeht, lohnt sich auch das nicht mehr“, so Dimitrios. Er ist nun froh, sich mit dem Gyros-Imbiss „To Steki“ ein zweites Standbein geschaffen zu haben. Dort laufe das Geschäft – noch. „Diese Ungewissheit schafft einen.“

Unzufriedene Mitarbeiter

Klaus Schumacher, Geschäftsführer im „Brauhaus am Lohberg“ in Wismar, will dagegen durchhalten. „Wenn die versprochenen Hilfen fließen, kommen wir über die Runden“, hofft er. Sein Restaurant sei recht umsatzstark, so dass die 80 Prozent an Ausfallhilfen bei ihm relativ viel ausmachen würden. Bislang warte er allerdings noch auf das Geld. Das Brauhaus ist komplett dicht, es gibt auch keinen Außerhaus-Verkauf. „Das haben wir beim ersten Lockdown versucht, aber ohne Erfolg“, sagt Schumacher.

Sorgen macht sich Schumacher allerdings um seine Mitarbeiter. „Bei ihnen wächst die Unzufriedenheit. Sie möchten arbeiten, Gäste bedienen und mit ihnen kommunizieren. Es hört sich einfach an, zu sagen: ‚Hier habt ihr euer Geld, bleibt zu Hause.‘ Aber der Mensch braucht Kontakte.“

Auf private Rücklagen zurückgreifen

Oliver Schmidt, Inhaber des „Sauziner Dorfkrugs“ in Sauzin auf Usedom, nutzt die Schließzeit für kleinere Renovierungsarbeiten. Er hat sich ebenfalls gegen den Außerhaus-Verkauf entschieden und komplett geschlossen: „Auf unserer regulären Karte sind viele Gerichte, die frisch gegrillt oder frittiert werden, die sind nicht zum Mitnehmen geeignet.“ Auf portionierbare Gerichte, wie Gulasch, umzustellen, sei keine Alternative gewesen. „Das wäre dann teurer gewesen, als es meine Kunden aus Kantinen gewöhnt sind“, so Schmidt.

Für den November müssten die staatlichen Hilfen ausreichen, glaubt der Gastronom. Noch ist das Geld aber nicht angekommen. „Wenn sich das bis in den Dezember reinzieht, wird es eng. Dann muss ich an meine privaten Rücklagen, und die reichen auch nicht ewig.“ Die Gäste werden nach der Wiedereröffnung wiederkommen, ist sich Schmidt sicher. „Das Reservierungsbuch ist bis Weihnachten voll.“

Liefern lohnt sich nicht

Laut Dehoga-Chef Schwarz sind sowohl Angebot als auch Nachfrage beim Außerhaus-Verkauf und Lieferservice im zweiten Lockdown geringer als beim ersten. „Ich habe von vielen Kollegen gehört, dass es nicht so gut läuft wie im Frühjahr. Viele Gäste wollten das wohl nur mal ausprobieren, weil es etwas Neues war.“ Hinzu komme, dass durch die Kontaktbeschränkungen viele Kundengruppen wegfallen, etwa kleine Betriebe, die sich bei ihrer Weihnachtsfeier beliefern lassen, oder auch Partygäste.

Lieferservice sei zudem oft nicht kostendeckend. Viele Gastwirte machen es nur, um zu zeigen, dass es sie noch gibt und dass sie für ihre Kunden da sind“, meint Schwarz. Bei Verkündung des Lockdowns sei auch noch nicht klar gewesen, ob die Einnahmen aus dem Außerhaus-Verkauf auf die Corona-Hilfen angerechnet würden. Erst später sei klargestellt worden, dass es nicht so ist.

