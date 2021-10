Ueckermünde/Berlin

Wie erklären Sie sich das schlechte Wahlergebnis? Auf diese schriftliche Frage greift Philipp Amthor erst einmal zum Telefon. „Hintergrund“ nennt sich das, wenn Politiker Journalisten etwas erklären wollen, was möglichst so nicht berichtet werden soll. Nö, Amthor sieht die Schuld für das Wahldebakel vom 26. September auch eine Woche später nicht bei sich. Vielmehr bei einer in MV übermächtigen SPD-Spitzenfrau Manuela Schwesig und einem schwachen CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Sprach’s und ging erst einmal zu einer TV-Sendung. „Ich melde mich wieder.“ Berlin wartet nicht.

Platz drei im Wahlkreis hinter SPD und AfD

Philipp Amthor (28) hat seinen Bundestagswahlkreis verloren. Die einstige Lichtgestalt der MV-CDU ist auf Normalmaß gedimmt. Gewann der Jurist 2017 klar den Wahlkreis 16 von Usedom bis zur Seenplatte und war gefragte Gesprächspartner, ja eine Art Jungstar vieler Medien bundesweit, folgt nun der Absturz. 20,7 Prozent der Erststimmen bedeuten Platz drei für Amthor: hinter Erik von Malottki (SPD) mit 24,8 und Enrico Komning (AfD) mit 24,3 Prozent der Stimmen.

Zur Analyse gehört: Amthor hat mehr Wähler gelockt als seine Partei. Die CDU erzielte im Wahlkreis nur 19,0 Prozent, die AfD 23,2 Prozent, die Siegerin SPD 26,7 Prozent der Zweitstimmen. Man könnte also sagen, Amthor hat irgendwie auch die Nase vorn: 1,7 Punkte vor der CDU. Muss man aber nicht. Der Wahlkreis ist weg. Mit ihm alle sechs in MV für die CDU.

Was bedeutet das für Philipp Amthor, den Parteifreunde schon als Staatssekretär in einer kommenden Bundesregierung oder Ausschussvorsitzenden im Bundestag sahen? Der CDU-Größen wie Friedrich Merz nach MV lotsen kann oder Schulter an Schulter mit CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet und Kanzlerin Angela Merkel auftritt? Der Wahlausgang sei „eine gravierende Niederlage für die gesamte CDU“, erklärt er. Auch er habe sich vom „allgemeinen Negativtrend“ nicht „entkoppeln“ können.

SPD-Mann wirft Amthor „Korruption“ vor

Erik von Malottki (SPD) fuhr eine gnadenlose Anti-Amthor-Kampagne im Landesosten, warf dem CDU-Mann immer wieder „Korruption“ vor. Anlass: Amthor musste im Vorjahr einräumen, dass er am US-Unternehmen Augustus Intelligence, bei der er im Aufsichtsrat sitzt, Aktienoptionen hält. Es soll mit der Firma diverse Luxusreisen nach New York, St. Moritz oder Korsika gegeben haben. Zudem stellte sich raus, dass Amthor sich in einem Brief bei Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für Augustus ins Zeug gelegt hat.

„Das war ein Fehler“, so Amthor später. Die Bundestagsverwaltung entlastete ihn: kein Verstoß gegen geltende (schwache) Regeln. Die CDU wollte dies unter der Rubrik Jugendsünde abhaken, auf Amthors Talent aber nicht verzichten. Er sei „ein begnadeter Jurist“, sehr fleißig und verfüge über ein ausgezeichnetes politisches Gespür, so CDU-Landesvize Sascha Ott über seinen politischen Ziehsohn. Nur sollte der junge Abgeordnete zurückhaltender, demütiger sein.

Rückhalt in der CDU schwindet: „Zeigen, dass er es besser kann“

SPD-Mann Malottki bleibt beim Korruptionsvorwurf, auch wenn Amthors Handeln rechtlich nicht anfechtbar sei. „Ich rate Herrn Amthor, seine Betrachtung von Politik zu ändern. Er sollte nicht daran denken, was er von der Politik hat, sondern was Bürgerinnen und Bürger von Politik haben.“

Auch in der CDU war der Rückhalt schon größer. Amthor habe Fehler gemacht und „die Quittung am Wahlabend erhalten“, sagt Marc Reinhardt, CDU-Kreisvorsitzender an der Seenplatte. „Er hat nun im Bundestag die Zeit, zu beweisen, dass er es besser kann.“ Jeder habe eine zweite Chance verdient.

Amthor: CDU-Landesvorsitz im Moment kein Thema

Und Amthor? Der sitzt bereits wieder in TV-Sendungen und teilt der Welt wortreich seine Erkenntnisse mit. Der CDU sei es nicht gelungen, Wähler von der AfD zurückzuholen. Vor allem im Osten. Viele Wahlkreise hätten nicht verloren gehen müssen, doziert der 28-Jährige wie ein Jura-Professor im Hörsaal.

Wie weiter? Er sei Sprecher der CDU-Landesgruppe im Bundestag, so Amthor. Drei Abgeordnete. „Das bittere Wahlergebnis ist für mich Ansporn, um im Bundestag umso entschlossener für Mecklenburg-Vorpommern und für meinen Wahlkreis zu arbeiten.“

Auch mit dem CDU-Landesvorsitz wird Amthor wieder in Verbindung gebracht, nachdem Michael Sack zurückgetreten ist. Marc Reinhardt erklärt: „Das kann ich mir nicht vorstellen.“ Amthor dazu: „Mein Platz ist im politischen Berlin.“ Eine Kandidatur sei kein Thema. Für den Moment.

Von Frank Pubantz