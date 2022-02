In den fünf ostdeutschen Bundesländern wird laut Gehaltsatlas 2021 am wenigsten Lohn gezahlt – MV ist im Ländervergleich wieder Letzter. Dabei ist der Lohn sogar um 465 Euro gesunken im Vergleich zu 2019. Welche Ursachen das hat, welche Branchen es am schlimmsten trifft und wie die Zahlen im Nordosten aufgenommen werden.