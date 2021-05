Schwerin

Mecklenburg-Vorpommern erlaubt vollständig geimpften Tagesausflüglern und Zweitwohnungsbesitzern aus anderen Bundesländern wieder die Einreise. Das hat Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag in Schwerin bekanntgegeben.

Doch ab wann gilt die neue Regelung? Und was ist mit Übernachtungen an der Ostsee: Sind diese dann auch wieder erlaubt? Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen in einem FAQ.

Ab wann gilt die neue Regelung?

Vollständig geimpfte Tagesausflügler und Zweitwohnungsbesitzer aus anderen Bundesländern dürfen ab Mittwoch (5. Mai) wieder nach MV reisen.

Wer gilt als vollständig geimpft?

Ein voller Impfschutz besteht laut Glawe 14 Tage nach der zweiten Dosis.

Im Fall einer Familie: Müssen alle Mitglieder geimpft sein?

Wer als Familie in die eigene Ferienwohnung an der Ostsee oder der Seenplatte fahren will, könnte Probleme bekommen. Einreisen dürfen nur vollständig geimpfte Personen. Heißt: Hat beispielsweise nur die Mutter bislang beide Impfungen bekommen, darf auch nur sie anreisen.

Wie kam es zu der Entscheidung?

Das Kabinett hat mit seiner Entscheidung zu den Zweitwohnungsbesitzern einen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Greifswald umgesetzt. Das OVG hatte die entsprechende Regelung der Corona-Landesverordnung am vergangenen Freitag für willkürlich und unrechtmäßig erklärt und das Land zur Neuregelung aufgefordert.

Außerdem habe sich die aktuelle Corona-Lage laut Glawe landesweit deutlich verbessert. Die Landes-Inzidenz lag am Montag bei 115,5.

Was gilt für nicht vollständig geimpfte Tagesausflügler und Zweitwohnungsbesitzer?

Für diese ist eine Einreise aus einem anderen Bundesausland laut der aktuell geltenden Corona-Verordnung des Landes weiter nicht erlaubt. Bei unerlaubter Einreise beziehungsweise nicht erfolgter Abreise drohen Bußgelder zwischen 150 und 2000 Euro. Das geht aus dem derzeitigen Corona-Bußgeldkatalog MV hervor.

Sind nun auch Übernachtungen in Hotels und Ferienwohnungen für vollständig Geimpfte erlaubt?

Nein. Touristische Übernachtungen etwa in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen oder auf Campingplätzen bleiben weiterhin untersagt.

Wann könnte es in diesem Bereich weitere Lockerungen geben?

MV hat im Gegensatz zu anderen Ländern wie Bayern in der Corona-Pandemie noch keinen Fahrplan für Öffnungen in den kommenden Wochen ausgearbeitet. „Wir haben bis zum 22. Mai die Landesverordnung und die wird man sich etwa eine Woche vorher anschauen und wird entscheiden“, sagte Glawe dazu am Dienstag in Schwerin. Die Landesregierung habe mit Blick auf Tourismus und Gastronomie bisher das Ziel, eine Sieben-Tage-Inzidenz um 50 zu erreichen.

Dann sollen als erster Schritt Modellregionen ähnlich wie in Schleswig-Holstein eingeführt werden, um zu erproben, was sich bewährt. Dabei werde es verschiedene Modelle geben – das könne Handel und Gastronomie sein, Hotellerie und Gastronomie oder auch Kultur. „Da sind wir noch nicht ganz klar“, sagte der Minister.

Von Pauline Rabe/dpa