Schwerin

Die Staatsanwaltschaften Mecklenburg-Vorpommerns haben im vergangenen Jahr rund zehn Millionen Euro eingezogen, die Täter bei Straftaten erlangt haben. In rund 1300 Fällen waren es 2019 insgesamt mehr als 9,7 Millionen Euro, wie Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Freitag mitteilte. 2018 waren es den Angaben zufolge rund 982 Fälle mit einem Volumen von sieben Millionen Euro.

Der größte Teil der Summe aus dem vergangenen Jahr – 4,3 Millionen Euro – ging an Sozialversicherungsträger, etwa an die Rentenversicherung. Etwa 2,9 Millionen Euro gingen zurück in die Staatskasse und 2,5 Millionen Euro an geschädigte Privatpersonen.

