Wer auf Google Maps nach Rostock sucht, findet nicht nur die Hansestadt an der Ostsee, sondern auch ein kleines Fleckchen im Süden Kanadas.

Das kanadische Rostock liegt etwa zwei Autostunden sowohl von der kanadisch-amerikanischen Grenze als auch der Millionenstadt Toronto entfernt – und etwa neun Flugstunden von seinem Namensgeber.

Rostock ist eine sogenannte „Community“ – frei übersetzt ein Ortsteil – der kanadischen Stadt Perth East in der Provinz Ontario. Perth East hat etwa 12 300 Einwohner, wobei Rostock mit 200 Einwohnern zu den kleinsten der 26 „communities“ zählt.

Zwei weitere Stadtteile tragen im Übrigen die Namen Ratzburg und Wartburg. Deutsche Siedler zog es also ganz eindeutig in diese Region.

Wie Rostock nach Ontario kam

Kurzer Rückblick in die Geschichte: Die ersten Deutschen kamen Anfang des 18. Jahrhunderts nach Kanada. Als Söldner kämpften sie hauptsächlich für die Kolonialarmeen der Engländer und Franzosen. 1745 entstand die erste deutsche Siedlung namens Waldbourg – diese existiert allerdings nicht mehr.

Auch wenn die meisten deutschen Auswanderer in die USA gingen, fanden auch Siedler in Kanada eine neue Heimat – hauptsächlich Bauern, Handwerker und Kaufleute. 1784 begann die Ansiedlung im heutigen Ontario und in Teilen des heutigen Manitoba im Herzen des riesigen Landes. In den 1870er Jahren lockten vor allem die niedrigen Landpreise Deutsche nach Kanada. Etwa 20 Prozent der heutigen Einwohner sollen deutscher Abstammung sein.

Doch wie ist Rostock nun nach Ontario gekommen? Die OZ hat auf Nachfrage Einblick in das Stadtarchiv von Perth East bekommen. Die Gründung der Stadt und somit auch die Entstehungsgeschichte des Ortsteils Rostock wurde akribisch festgehalten.

Bedeutende Siedler: Namensgeber Justus Kreuter mit seiner Frau Caroline Quelle: Echoes of Ellice/Stadtarchiv Perth East

Der Ortsteil wurde 1850 gegründet und trug zunächst die Namen „Slabtown“ und dann „Ellice Centre“. Die ersten fünft Siedler werden namentlich genannt: Christian Schenck, Frederick Buuck, Eldon Sebring, Charles Frier und Frederick Fisher.

Größtenteils stammten die ersten Einwohner aus dem Gebiet des heutigen Mecklenburg-Vorpommern und wollten – laut der Urkunden des Stadtarchivs – ihrer Heimat treu bleiben.

Das zeigt die Namensänderung des Ortsteils. Verantwortlich für die Umbenennung war Justus Kreuter. Er eröffnete nicht nur das erste Geschäft, sondern auch die Poststelle im Jahr 1880. Diese taufte er „Rostock“. Der Name setzte sich schlussendlich durch.

Ende des 19. Jahrhunderts lebten vor allem deutsche und irische Siedler im Ort – was nicht immer friedlich verlief. Laut Stadtgeschichte war es üblich, dass sich Deutsche und Iren gegenüber dem Geschäft von Justus Kreuter prügelten.

Rostocker 1994 zu Besuch in Kanada

Über hundert Jahre später sollte Rostock wieder in Kontakt mit seinem Namengeber kommen: Nach Informationen der kanadischen Tageszeitung „The Beacon Herald“ machten sich 150 Rostocker im Herbst 1994 auf den Weg nach Kanada.

Organisiert wurde die Reise von der Rostockerin Christl Hiemer, die zuvor von einem kanadischen Rostock gehört hatte und mit Unterstützung der kanadischen Botschaft in Berlin den Ort ausfindig machen konnte. Begrüßt wurden die Gäste unter anderem von Thea Van Vlymen, die in den 1950er Jahren aus der Hansestadt nach Kanada zog.

Thea und Alphons Van Vlymen zeigen die Flagge von Mecklenburg-Vorpommern. Thea ist im deutschen Rostock aufgewachsen und nach Kanada ausgewandert. Quelle: The Beacon Herald

Nach Informationen des „Beacon Herald“ besuchten die Rostocker unter anderem die namensgebende Poststelle Rostocks. Dort ließen sie sich „Souvenir-Reisepässe“ stempeln – als besondere Erinnerung. Kombiniert wurde die Reise mit einem Ausflug nach Toronto und zu den Niagara Fällen.

Vielleicht lässt sich Ihre nächste Kanada-Reise mit ein wenig Heimatgeschichte verbinden. Möglicherweise haben sich auch Ihre Vorfahren im kanadischen Rostock ein neues Zuhause aufgebaut. Und auch wenn nicht, können Sie jederzeit Fotos aus Rostock posten – neun Flugstunden von der Ostsee entfernt.

