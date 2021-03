Schwerin

Drei Jahre lang haben Politiker und Experten um eine Novelle der Bestattungsregeln in MV gerungen, herausgekommen ist ein Kompromiss: SPD, CDU und Linke legen im Landtag einen Gesetzentwurf vor, der weniger ändert, als mancher hoffte. Der Friedhofszwang soll bleiben – Opas Urne darf auch künftig nicht unter dem heimischen Apfelbaum bestattet oder auf den Kaminsims gestellt werden. Noch ist das Ringen allerdings nicht beendet.

Asche nicht teilbar – aus „Ehrfurcht vor den Toten“

Das neue Bestattungsgesetz des Landes soll in dieser Woche zum ersten Mal im Landtag beraten werden. Für einen großen Wurf hält es fast niemand. Gab es vor drei Jahren Forderungen nach einem zeitgemäßen Gesetz, das etwa den Friedhofszwang aufhebt, konnten sich die Diskutierenden eben darauf nicht einigen. Die „Ehrfurcht vor den Toten“ solle gar auf deren Asche „ausgedehnt werden“, heißt es jetzt im Beschlussantrag. Eine Absage an Wünsche aus der Bevölkerung, Teile der Asche verstorbener Verwandter – in anderen Ländern Praxis – zum Beispiel für Schmuckstücke verwenden zu dürfen.

Was noch geändert werden soll: Eine Erdbestattung darf künftig ohne Sarg erfolgen – ein Zugeständnis an religiöse Praktiken. Wer Leichen aufbewahrt und transportiert, braucht dafür eine Zertifizierung. Verwandte sollen einen Anspruch auf Information haben, wo Verstorbene kremiert werden. Eltern sollen auf ein Bestattungsrecht nach Abtreibungen hingewiesen werden. Kinderarbeit soll bei der Herstellung von Grabsteinen ausgeschlossen werden. Eine Expertenkommission hatte 2018 und 2019 an Empfehlungen gearbeitet; viele sind allerdings im Gesetzentwurf nicht enthalten.

Linke und SPD hoffen noch auf Änderung im Landtag

Ein „Minimalkompromiss“ sei entstanden, ist aus der Politik zu hören. Gern hätte man die Ascheteilung und die Aufhebung des Friedhofszwangs erreicht, sagt Eva-Maria Kröger (Linke). „Nun hoffen wir, dass der Landtag sich im Laufe des Verfahrens noch auf eine Änderung einlässt.“ Das sieht Martina Tegtmeier (SPD) ähnlich. „Unser Ziel ist, dass das Bestattungsgesetz eine möglichst breite Mehrheit und Akzeptanz im Land findet.“ Zu hören ist, dass für eine Abstimmung im Juni der Fraktionszwang aufgehoben werde und jeder Abgeordnete nach seinem Gewissen entscheiden soll.

Mit der CDU dürften weitere Veränderungen schwer zu machen sein, sie hatte sich von Beginn an für die Friedhofspflicht eingesetzt. „Die Würde endet nicht mit dem Tod“, sagt Sebastian Ehlers. „Die Urne wird nicht zum Umzugsgut, das begrüßen wir ausdrücklich.“ Im Vorfeld hatte es kontroverse Debatten darüber gegeben, wie sichergestellt werden könne, was mit menschlichen Überresten geschieht, sollte eine Familie später das Grundstück verkaufen. Auch die Expertenkommission war darüber uneins, ob Asche und Urne wie in Bremen zur Trauerbewältigung für einen begrenzten Zeitraum zu Hause aufbewahrt werden dürfen.

Das lehne die AfD strikt ab, sagt Jens-Holger Schneider. Er erkenne „keinen Nutzen für die Trauerbewältigung, sondern vielmehr eine fragwürdige Liberalisierung, die einer würdevollen Bestattung entgegensteht“. Friedhöfe seien Orte „gewachsener Trauerkultur“.

Bestatter lobt – Theologe vom Ergebnis enttäuscht

„Mit diesem Gesetz braucht sich der Landtag nicht verstecken“, sagt Torsten Lange, Kopf des Bestatterverbandes MV. Dass künftig Bestatter für den Umgang mit Leichnamen zertifiziert sein müssen, setze Maßstäbe: „Das gibt es sonst nicht in ganz Deutschland.“ Sein Wunsch wäre, dass bundesweit noch eine Meisterpflicht vorgeschrieben wird.

„Viele Chancen vertan“, lautet dagegen das Urteil von Prof. Thomas Klie, Theologe an der Universität Rostock. Leider werde ausgeblendet, dass viele Menschen Friedhofspflicht und Bestattungszwang für „nicht mehr zeitgemäß“ halten. Auch die Ascheteilung sollte aus seiner Sicht möglich sein, so Klie. „Dies geschieht – illegal – ohnehin seit Jahren in großem Umfang. Jeder Bestatter weiß das.“

Der Landtag wolle sich auch dafür einsetzen, dass der Bund das von Rot-Grün einst abgeschaffte Sterbegeld wieder einführt, sagt CDU-Mann Ehlers. Dabei geht es um einen Zuschuss für Bestattungen, der vor allem für weniger gut Betuchte wichtig sein kann.

Von Frank Pubantz