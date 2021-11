Schwerin

Die Kontaktregeln in MV sollen wegen der ansteigenden Corona-Infektionszahlen offenbar wieder verschärft werden. Nach OZ-Informationen plant das Regierungskabinett um Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Einführung der 2G-Regel in vielen Innenbereichen des öffentlichen Lebens, womöglich bereits ab Montag. Nur Geimpfte und Genesene dürften dann in Gastronomie, Theater, Kinosäle oder zu Sportveranstaltungen gehen. Ausnahmen soll es für Kinder unter 12 Jahren geben. Ein Negativtest allein reicht dann nicht mehr. Außenbereiche, wie Weihnachtsmärkte oder Spiele des Fußball-Zweitligisten FC Hansa, Rostock sollen aber nicht betroffen sein.

Das Kabinett berät am Freitag über die Corona-Strategie. „Die Corona-Zahlen steigen weiter an. Die Auslastung der Krankenhäuser nimmt zu“, so Regierungssprecher Andreas Timm. Daher müsse diskutiert werden, ob die 2G-Regel stärker genutzt wird.

Mit den in einem „kleinen MV-Gipfel“ vorab besprochenen Regeln dürfte bereits in der kommenden Woche mit drastischen Einschränkungen der Kontakte zu rechnen sein, berichten Quellen. Die landesweite Corona-Inzidenz ist am Donnerstag mit 534 neuen Fällen auf 188 wiederum leicht gestiegen.

Die Reaktionen auf die Pläne sind verschieden. „Enttäuscht“ ist Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes MV, von den Plänen. „Es wird wieder dieselben Branchen treffen, die die Hauptlast zu tragen gaben“, sagt er. Tobias Woitendorf, Tourismusverband MV, dagegen sagt: „Es geht darum, dass man die Gesundheit von Menschen und die Wirtschaft schützt.“ Die 2G-Einführung mache aber nur Sinn, „wenn es auch Kontrollen und Sanktionen gibt“. Sonst drohten bald viel schlimmere Szenarien.

2G in anderen Bundesländern bereits beschlossen

In mehreren Bundesländern ist 2G bereits beschlossen. Sachsen ist Vorreiter. Als erstes Flächenland nutzt der Freistaat seit Wochenbeginn die Regel umfassend gegen die rasant steigenden Corona-Zahlen. Nur Geimpfte und Genesene dürfen in Restaurants, Kneipen oder Diskotheken, ein negativer Test reicht nicht. Darüber wird heftig gemurrt, vor allem von Gastwirten. In Berlin gelten ab Montag umfangreiche 2G-Regeln. Dann haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt beispielsweise zu Restaurants, Kinos, Theatern, Museen oder Galerien, ein negativer Test reicht dann nicht mehr. Das betrifft auch Freizeiteinrichtungen wie Saunen und Thermen oder Vergnügungsstätten wie Spielhallen, sowie geschlossene Räume in Freizeitparks oder im Berliner Zoo genau wie im Tierpark. Ausgenommen davon sind Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Für sie reicht weiterhin ein nachgewiesener negativer Corona-Test.

Ebenfalls ab Montag gilt in Brandenburg die 2G-Regel in Gaststätten, Hotels, Kinos, Theatern, Diskotheken, Clubs und Festivals, wie das Landeskabinett am Donnerstag beschloss. Eine Ausnahme gibt es für unter 18-Jährige mit negativem Test und die, die nicht geimpft werden können. In Grundschulen wird wieder die Maskenpflicht eingeführt. Sie wird auch in Horten ab fünf Jahren eingeführt.

Von Frank Pubantz