MV-Gipfel: So soll es nach den Osterferien an den Schulen weitergehen

Schwerin

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim wird angesichts des dynamischen Infektionsgeschehens analog zu den Schulen auch die Kindertagesstätten über die Osterferien schließen, wie Landrat Stefan Sternberg (SPD) am Samstag nach dem MV-Gipfel bekanntgab. Der Inzidenzwert in der Region liegt aktuell bei 172,8. Sternberg sprach von einem diffusen Ausbruchsgeschehen im Landkreis. Er begründete die hohen Zahlen aber auch mit der regionalen Teststrategie, die seit zwei Wochen in Ludwigslust-Parchim zum Einsatz kommt. Der Landkreis ist Modellregion beim Thema Testen.

Zum Thema Schulen erklärte die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Samstag, dass die Schule nach den Osterferien am 7. April wieder landesweit regulär starten soll. Vorerst aber nur für zwei Tage: „Abhängig vom Infektionsgeschehen in der Region wird erst dann entschieden, wie es weitergeht“, so Schwesig. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) hatte bereits angekündigt, dass nach den Ferien alle Schüler zweimal in der Woche einen Corona-Schnelltest machen können. Es soll dann auch die Option geben, dass vor allem jüngere Kinder den Test zu Hause mit den Eltern machen können. Damit soll die Akzeptanz für das Testen erhöht werden. Nach Einführung des Testkonzeptes an den Schulen hatte es viel Kritik von Elternverbänden gegeben, dass das Testen im Klassenverband für viele Kinder eine Belastung sei.

Von OZ