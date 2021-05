Schwerin/Rostock

Mecklenburg-Vorpommern macht auf – aber später und anders als bisher gedacht: In einem knapp achtstündigen Verhandlungsmarathon haben sich Landesregierung, Wirtschaftsvertreter und Kommunen am Dienstag über einen Fahrplan für Lockerungen im Nordosten verständigt.

Während es für die Familien und Kinder im Land bereits wie erwartet ab Montag Erleichterungen geben soll, müssen Handel und vor allem Tourismusbranche noch warten. Zu Pfingsten dürfen auch die Menschen im Land wieder im Biergarten sitzen. „Wir wollen sichere Öffnungsschritte – und wir wollen nicht wieder schließen müssen“, so Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Was jetzt in MV gilt ...

... für Schulen & Kitas

Bereits ab Montag sollen die Schulen in MV wieder öffnen – allerdings noch nicht für alle Altersstufen. In allen Regionen, in denen die Inzidenz zum Stichtag Donnerstag unter der 100er Marke liegt, findet für die ersten bis sechsten Klassen sowie die kommenden Abschlussklassen wieder Unterricht statt. Das gilt mit Stand Dienstag für Rostock und Schwerin sowie die Landkreise Vorpommern-Rügen, Nordwestmecklenburg und Rostock. Auch Schulsport im Freien ist wieder erlaubt.

In allen anderen Landkreisen, die am Donnerstag noch über der 100er Marke liegen, gibt es für die Jüngsten abwechselnd Unterricht in der Schule und wie gehabt mit Lehrplänen daheim. Ab der siebten Klasse findet landesweit auch weiterhin nur Wechselunterricht statt. Zudem bleibt die Testpflicht für Schüler bestehen.

... für Kitas

Auch für Kitas soll es ab Montag wieder einen Regelbetrieb geben. In den Regionen, in denen die Inzidenz unter 100 liegt, dürfen lediglich Kinder mit Erkältungssymptomen nicht in die Einrichtungen. Kinder, die erkrankt waren, müssen bei der Rückkehr einen Attest des Arztes vorlegen.

Neu ist die Regelung für Landkreise über der 100er Marke: Dort muss sich ein Elternteil künftig zwei Mal pro Woche testen lassen. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) spricht von einer so genannten „Umfeldtestung“. Die Eltern können sich in den Testzentren oder von ihren Arbeitgebern testen lassen oder aber einen Selbsttest mit einer Erklärung vorlegen.

... für Restaurants und Gastronomie

Gute Nachrichten auch für die Gastronomie im Land: Pünktlich zu den Pfingstfeiertagen – spätestens am Pfingstsonntag (23. Mai) – sollen die Restaurants in MV wieder Gäste bewirten dürfen. Wer drinnen essen und trinken möchte, braucht einen negativen Schnelltest. In der Außengastronomie soll das nicht nötig sein. „Wir wollen damit den Arbeitsmarkt beleben, viele Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen – und wir wollen ein Zeichen an die Menschen senden, dass es bergauf geht“, so Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU).

... für den Einzelhandel

Am Dienstag nach Pfingsten (25. Mai) soll es dann auch für den Einzelhandel Lockerungen geben: Alle Geschäfte sollen dann wieder öffnen dürfen. Im ganzen Land. Eine Testpflicht soll es laut Schwesig nicht geben.

Erst ab einer Inzidenz von 100 in einem Landkreis müssen die Geschäfte wieder schließen. In Vorpommern-Rügen darf der Einzelhandel schon vorher öffnen – weil dort die Inzidenz bereits seit einer Woche unter der 50er Marke liegt. Landrat Stefan Kerth (SPD) kündigte eine Öffnung voraussichtlich ab Freitag (14. Mai) an.

... für Nagelstudios und körpernahe Dienstleisungen?

Die Friseure in MV dürfen bereits öffnen, ab dem 25. Mai dürfen nun auch Nagelstudios, Komsetikstudios, Massagesalons aufmachen. Für die körpernahen Dienstleistungen gilt aber weiterhin eine Testpflicht.

... für Urlaub und Hotels

Die Tourismusbranche im Land hingegen muss auf den Neustart noch warten: Während die Verbände und auch die Industrie- und Handelskammern im Land eine Öffnung noch vor Pfingsten gefordert hatten, bleibt Ministerpräsidentin Schwesig hart. Frühestens zum 14. Juni sollen wieder Gäste aus anderen Bundesländern in den Nordosten kommen dürfen. Sie müssen bei der Anreise einen negativen Test vorlegen und sich zwei Mal pro Woche vor Ort testen lassen.

Für Einheimische sollen die Hotels bereits eine Woche (7. Juni) vorher öffnen dürfen. Auch für Bürger aus MV gelten die Testpflichten vor dem Urlaub im eigenen Land.

... für Zweitwohnungsbesitzer und Tagestouristen?

„Zweitwohnungsbesitzer dürfen ab dem 7. Juni – zeitgleich mit den Einheimischen – wieder Urlaub in MV machen“, so Schwesig. Wer doppelt geimpft oder genesen ist, darf einfach einreisen. Alle anderen brauchen einen negativen Test. Auch Kinder dürfen dann einreisen – ab dem Schulalter mit Negativtest, jüngere Kinder ohne Test. Wann Tagestouristen wieder einreisen dürfen, ist noch offen.

... für die Kultur

Im Kulturbereich erlaubt MV ab dem 10. Juni erst Modell-Veranstaltungen: Die Klassik-Nacht im Rostocker Zoo darf stattfinden, ebenso die Schlossfestspiele in Schwerin. Die Schlossfestspiele in Neustrelitz haben ebenfalls „grünes Licht“ und auch die Festspiele MV – zumindest für das Kinderkonzert in Hasenwinkel. Für die großen Festivals in MV gibt es noch keine Entscheidung. Darüber soll am 31. Mai auf dem nächsten Gipfel beraten werden, auch über Kinos und Theater.

… private Treffen

„Wir werden die Verordnung ändern und Lockerungen schaffen. Aber wie genau die aussehen, ist noch nicht klar“, so Gesundheitsminister Harry Glawe. Weiterhin gelte die Regel: „Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist nur noch mit den Angehörigen des eigenen und maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet. Dazugehörige Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgerechnet.“ Auch doppelt geimpfte Personen und Genese werden nicht mitgezählt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie beurteilen Wissenschaftler die Lage?

„Der Lockdown war sehr erfolgreich“, sagt Prof. Lars Kaderali, Bio-Informatiker der Uni Greifswald und der wichtigste Berater von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Innerhalb von drei Wochen habe MV die Inzidenz von mehr als 150 fast halbiert. „Das ist mehr, als wir erwartet haben.“

Aber er plädiert für vorsichtige Öffnungen: „Wir sind auf den letzten Metern der Pandemie.“ Impfungen würden sich bemerkbar machen, ebenso die Saisonalität. „Aber wir dürfen nicht überreizen.“ Aktuell stecke jeder Infizierte in MV „nur“ noch 0,83 andere an.

Und was sagen Wirtschaft und Politik?

Bereits während des Gipfels hatten die Handwerkskammern und auch die Industrie- und Handelskammern im Land Kritik am Kurs von Ministerpräsidentin Schwesig geäußert: Andere Bundesländer würden bereits ab Montag öffnen, MV gerate ins Hintertreffen – vor allem im Tourismus. „Die Lockerungen kommen sehr spät“, sagte auch Handwerkspräsident Axel Hochschild.

Auch CDU-Chef Michael Sack kritisiert Schwesig: Zehntausende Existenzen stünden in MV auf dem Spiel, wenn Schwesig die Öffnung weiter hinauszögere. Er warf der Regierungschefin „Mutlosigkeit“ vor.

Von Andreas Meyer