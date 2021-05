MV-Gipfel bringt kaum Lockerungen in MV – eine Vollkatastrophe

Rostock

Die Verbände machen gute Miene zum bösen Spiel, reden sich die Entscheidung mit Begriffen wie „Planungssicherheit“ und „Perspektive für den Sommer“ schön. Doch das, was am Dienstag beim MV-Gipfel entschieden wurde, hat den Namen „Lockerungen“ kaum verdient.

Trotz sinkender Inzidenzen landesweit, trotz weiterhin ausreichender Kapazitäten auf den Intensivstationen und vor allem trotz einer deutlich steigenden Impfquote schottet Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) das Land vorerst weiter ab. Urlauber sollen erst Mitte Juni kommen dürfen. Schleswig-Holstein hat dann schon vier Wochen auf, Niedersachsen und selbst Bayern ebenfalls.

Die Entscheidung, noch länger zu warten, ist aus wirtschaftlicher und am Ende auch sozialer Sicht eine Vollkatastrophe: Viele Betriebe und auch viele Mitarbeiter sind (finanziell) am Ende. Da ändern auch Kurzarbeitergeld und Staatshilfen nichts.

Viele Urlauber werden sich nun für Ferien in „sicheren“ Bundesländern statt in MV entscheiden – und das wird sich auf Jahre rächen. Der Zögern in Schwerin trifft vor allem jene, die schon vor der Krise nicht auf Rosen gebettet waren. Mutlos, nennt CDU-Chef Michael Sack die Politik in Schwerin. Recht hat er.

Von Andreas Meyer