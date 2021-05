Schwerin/Rostock

Nach mehr als fünf Stunden Beratung ist der MV-Gipfel unterbrochen worden. Der Grund: Zwischen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und der Wirtschaft im Land hatte es zwischenzeitlich heftig gekracht. Dass sie kaum Öffnungen für Handel, Gastronomie und die Tourismusbranche erlauben will, sorgt für Ärger in den betroffenen Branchen. Nach OZ-Informationen sollen erst ab dem 14. Juni Touristen aus anderen Bundesländern nach MV kommen dürfen.

„Es gibt sehr, sehr heiße Diskussionen“, berichtet ein Teilnehmer. Weil Mecklenburg-Vorpommern nach wie vor weit von der Ziel-Inzidenz 50 entfernt ist, will Schwesig mit großen Öffnungsschritten noch warten. Sie stützt sich dabei auf Berechnungen des Greifswalder Bio-Informatikers Lars Kaderali. Der soll die Gipfelteilnehmer davor gewarnt haben, zu viele Kontakt auf einmal zuzulassen.

Spätere Öffnung – dann aber mit verbindlichem Datum

Die Wirtschaft hingegen beurteilt die Lage anders: „Die diskutierten Eckpunkte für weitere Öffnungen kommen mit Blick auf die Nachbarbundesländer, die bereits weitgehende Öffnungen beschlossen haben, sehr spät“, sagt beispielsweise Axel Hochschild, Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern.

Aktuell werde, so Verhandlungsteilnehmer, an einem Kompromiss gearbeitet: MV öffnet später als andere, aber der Termin soll dafür „in Stein gemeißeltׅ“ sein. „Und es darf davon auch keine Abkehr mehr geben.“ Auch aus der Staatskanzlei heißt es: Im Prinzip sei man sich mittlerweile einig.

Einigkeit bei Schulen

Klar ist hingegen bereits, wie es in den Schulen im Land laufen soll: Ab Montag soll für alle Jahrgangsstufen wieder Unterricht möglich sein – zumindest in begrenztem Umfang. Für Schüler ab der siebten Klasse hält MV landesweit am Wechselmodell fest. Heißt: Die Jungen und Mädchen sind abwechselnd in der Schule und im „Digitalunterricht“. In all jenen Landkreisen, in denen die Inzidenz noch über der 100er Marke liegt, gilt auch für die ersten bis sechsten Klassen das Wechselunterricht-Modell.

In Rostock und Schwerin, den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Rostock und Vorpommern-Rügen hingegen dürfen Grundschüler sowie die fünften und sechsten Klassen komplett in den Unterricht zurückkehren. Die Regel gilt ebenfalls ab Montag.

Die Pflicht, sich zwei Mal die Woche testen zu lassen, bleibt für alle Schüler bestehen, die am Unterricht in der Schule teilnehmen wollen. Schulschließung soll es künftig in MV nur noch in Landkreisen geben, in denen die Inzidenz über 165 steigt. Auch der Nordosten will sich dann an die Regeln der „Bundesnotbremse“ halten.

Von Andreas Meyer