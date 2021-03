MV-Gipfel unterbrochen: Droht statt Lockerungen der Lockdown?

Schwerin

 Wie geht es nach Ostern in MV weiter? Darüber gibt es offenbar heftigen Streit zwischen Landesregierung, Wirtschaft und auch den Landkreisen. Während des MV-Gipfels am Freitagabend konnten sich die Beteiligten jedenfalls nicht auf einen gemeinsamen Kurs einigen. Das Spitzentreffen wurde unterbrochen, soll erst am Sonnabend nach 12 Uhr fortgesetzt werden.

Schuld an dem Zoff sollen harte Forderungen von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sein: Sie will entgegen ihrer Ankündigungen auch vor dem Landtag kaum noch Öffnungsschritte zulassen – jedenfalls nicht ohne deutlich mehr Schnelltests. Wo die herkommen sollen, ist offen. Selbst ein verschärfter Lockdown soll wieder Thema sein. Das jedenfalls berichten Teilnehmer.

Droht ein harter Lockdown?

Nach mehreren Unterbrechungen und „Einzelgesprächen“ am Rande, wurden die Verhandlungen weit nach 22 Uhr vorerst abgebrochen. Erste Teilnehmer waren da bereits ausgestiegen, weigerten sich weiter über die Vorschläge aus der Staatskanzlei zu sprechen.

Bereits am frühen Abend war bekannt geworden, dass die Landesregierung auch in MV Ausgangssperren einführen will – und zwar bereits ab einer Inzidenz von 100. Das würde aktuell die Landkreise Vorpommern-Greifswald, Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und Mecklenburgische Seenplatte betreffen. Dort dürften Bürger zwischen 21 und 6 Uhr nur noch aus beruflichen, medizinischen oder besonders triftigen Gründen das Haus verlassen.

Ministerpräsidentin Schwesig soll, so berichten es Teilnehmer, angesichts der steigenden Fallzahlen sogar mit einem verschärften Lockdown gedroht haben: Selbst die aktuellen Öffnungen will die Regierungschefin nur noch zulassen, wenn massiv getestet wird.

Testpflicht für alles und jeden?

Auch das Einkaufen nach Vorab-Terminvereinbarung („Click & Meet“) soll nur noch mit tagesaktuellem, negativen Schnelltest erlaubt sein. „Sie hat die Teilnehmer vor die Wahl gestellt: Entweder wird wieder alles zurückgefahren oder alles ist nur noch mit Test möglich“, berichtet ein Teilnehmer. Pilotprojekte wie etwa Spiele des FC Hansa vor Fans oder die angedachte Test-Öffnung des Tourismus in einer Modellregion waren gar nicht erst Thema am Freitagabend.

Vor allem aus der Wirtschaft kommt aber Widerstand – weil nach Auffassung der Spitzenverbände völlig unklar ist, wo all die Tests herkommen sollen, um Schwesigs Forderungen zu erfüllen. Auch die genaue Umsetzung sei „schwammig“. Die Unternehmen sollen sich selbst kümmern, wie sie an Tests kommen, heißt es. Und Schwesig will das alles am Besten sofort.

„Die Vorschläge des Landes so ungefähr so gut durchdacht wie Kanzlerin Merkels Idee der Osterruhe“, so ein Teilnehmer. Die Kanzlerin hatte die Pläne für eine Osterruhe nach nicht mal 48 Stunden zurückziehen müssen und sich öffentlich entschuldigt.

Von Andreas Meyer