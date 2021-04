MV-Gipfel zum geplanten Corona-Lockdown: Das steht im Beschlussentwurf

Schwerin

Der Lockdown in MV ist nah. Verschärfte Regeln für das Herunterfahren des öffentlichen Lebens ab kommenden Montag sickern durch. Aktuell berät Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auf dem MV-Gipfel mit Vertretern von Kommunen, Wirtschaft und Verbände darüber, wie der Anstieg der Infektionszahlen gebremst werden kann.

Folgendes schlägt die Landesregierung vor:

Kontakte und Ausgangsregeln

Kontaktregeln werden wieder angezogen: Jeder Hausstand darf nur noch eine weitere Person treffen – Kinder unter 14 Jahre nicht mitgezählt.

Bereits ab einer Inzidenz von über 100 und diffusem Infektionsgeschehen sollen Ausgangsbeschränkungen greifen – von 21 bis 5 Uhr.

Geschäfte, Dienstleistungen, Zoos, Fahrschulen

Der Einzelhandel muss größtenteils wieder schließen; Ausnahme: Waren des täglichen Bedarfs. Auch Baumärkte und Großhandel bleiben offen.

Friseure können dem Entwurf zufolge ebenfalls geöffnet bleiben. Eine andere Variante sieht vor, dass sie wieder geschlossen werden.

In Zoos dürfen Außenbereiche geöffnet bleiben. Museen, Galerien und Bibliotheken sind zu. Alles, was bereits dicht ist, bleibt es auch: Fitnessstudios, Schwimmbäder etc.

Auch Fahr- und Flugschulen sind dicht. Ausnahmen möglich, wenn die Erlaubnis zum Beispiel für die Berufsausübung zwingend erforderlich ist.

Sport

Individualsport zu zweit und innerhalb des eigenen Hausstandes ist weiter erlaubt. Kinder- und Jugendsport dagegen muss erneut pausieren.

Kitas und Schulen

Kitas schließen landesweit, Notbetreuung wird gesichert.

Bei Schulen läuft die Diskussion noch. Nach OZ-Informationen soll es auch hier ab Montag komplette Schließung und Notbetreuung bis Klasse 6 geben.

Reisen und Urlaub

Reisen nach MV bleiben untersagt – künftig soll dies auch bei Menschen mit Zweitwohnsitz oder Dauercamper gelten.

Veranstaltungen

Versammlungen sind unter freiem Himmel bis maximal 50 Personen (unter Einhaltung der Schutzregeln).

Für Hochzeiten sind maximal zehn, für Bestattungen 15 Personen erlaubt.

Start und Dauer

Dem Entwurf zufolge soll es ab Samstag (17.4.2020) gelten. Das Land könne die Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag aufgrund der Dynamik des Infektionsgeschehens nicht abwarten. Die Corona-Infektionszahlen sind in MV zuletzt sprunghaft gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte am Mittwoch 158,3.

Wie lange der Lockdown dauern soll, ist noch nicht bekannt. Im Gespräch sind zunächst zwei Wochen.

Eltern und Schulen in MV von den Plänen überrollt

Blankes Entsetzen herrscht bei Betroffenen. Eltern und Schulen seien von den Plänen der Schulschließungen überrollt worden“, erklärt Kay Czerwinksi vom Landeselternrat. „Es herrscht totale Verunsicherung und Unverständnis in Teilen der Elternschaft.“ Viele wissen immer noch nicht, ob ihre Schule am Montag schließt – und wer dann ihre Kinder betreut.

Czerwinksi blickt mit Sorge auf die Ende kommender Woche beginnenden Abschlussprüfungen. Seine Forderungen: Die Prüfungen müssten breit durch belastbare Tests abgesichert werden.

Dehoga in MV spricht von „Super-GAU“

Aus der Wirtschaft kommen Warnungen vor einem einem harten Lockdown. Dies wäre der „Super-GAU für meine Branche“, sagt Lars Schwarz vom deutschen Hotel- und Gaststättenverband. „Wir sind im sechsten Monat zwangsgeschlossen und fordern wirksame Entschädigungen.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sven Müller, Vereinigung der Unternehmensverbände MV, fordert: „Der Anstieg der Zahlen zwingt zum Handeln. Doch dieser Pflock muss sitzen. Keine übereilten Beschlüsse. Kein harter Lockdown ohne verbindliche Perspektive für die Zeit danach.“

Schwesig will am Abend noch über Ergebnisse des MV-Gipfels informieren. Möglich sei auch, dass die Sitzung sich länger hinzieht, heißt es aus der Staatskanzlei.

Von Frank Pubantz