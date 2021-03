Schwerin

Vor dem MV-Gipfel am Freitag zu den nächsten Schritten in der Corona-Krise im Land haben Gastgewerbe und Tourismus im Land konkrete Perspektiven gefordert. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) verlangte zudem Klarheit über Wirtschaftshilfen und Öffnungsperspektiven. „Die Wirtschaftshilfen wurden in dieser Woche angekündigt, jetzt wollen wir Klarheit erhalten, wie diese genau aussehen“, sagte Dehoga-Präsident Lars Schwarz.

Die Landesregierung berät beim MV-Gipfel aktuell mit Vertretern von Kommunen, Sozialverbänden, Wirtschaft und Gewerkschaften über die nächsten Schritte in der Corona-Krise. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will im Anschluss live über die Ergebnisse berichten. Die Übertragung aus der Staatskanzlei wird hier zu sehen sein. Eine Uhrzeit steht noch nicht fest.

Nächtliche Ausgangssperren geplant

Viele Einwohner von Mecklenburg-Vorpommern müssen sich aber offenbar auf nächtliche Ausgangssperren einstellen. Nach OZ-Informationen plant Schwesig diese wegen der stark ansteigenden Corona-Zahlen.

Beim MV-Gipfel sind derzeit solche Ausgangssperren für den Fall Thema, dass ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt eine Inzidenz über 100 und diffuses Infektionsgeschehen hat, berichten verschiedene Quellen.

Modellhafte Öffnungen nach Ostern?

Beim MV-Gipfel dürfte es auch um mögliche modellhafte Öffnungen nach Ostern in Gebieten mit niedriger Inzidenz gehen. In Rostock hat es eine solche Modell-Öffnung bereits mit dem Fußballspiel von Hansa Rostock vor rund 700 Zuschauern am vergangenen Samstag gegeben. Am Freitag darf das Volkstheater zudem seine erste Premiere seit Monaten vor einem getesteten Publikum feiern.

Video: Warum Rostock vergleichsweise wenig Corona-Fälle hat

Allerdings steigen die Infektionszahlen auch in Rostock deutlich: Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich binnen einer Woche verdoppelt. Am Freitag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) für die Hansestadt einen Wert von 47,3.

Von OZ