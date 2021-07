Schwerin

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) plant einen Rückbau der landesweiten Corona-Impfzentren. Da der Bund diese nur bis Ende September finanziell unterstütze, sollen mit Landkreisen und kreisfreien Städten Alternativen gefunden werden. Der Bund finanziere „neue, reduzierte Strukturen“ bis Ende April 2022. Wie diese Strukturen aussehen sollen, das werde „momentan erarbeitet“.

Glawe setzt auf mehr Flexibilität

Glawe setzt auf mobile Lösungen. „Ein Schwerpunkt der staatlichen Struktur wird zukünftig bei den mobilen Teams liegen. Hier ist Flexibilität immer mehr gefragt“, so der Minister. Wichtig sei, dass „in den Regionen Impfzentren bei Bedarf auch reaktiviert werden könnten“. Bis Herbst wird mit einer vierten Corona-Welle gerechnet. Dabei würden auch Auffrischungsimpfungen bedacht, so Glawe.

Landräte begrüßen ein Ende der Impfzentren. Die Hausärzte sollten mehr übernehmen, so Stefan Sternberg (SPD), Ludwigslust-Parchim. Wie ergänzt wird, sei „nicht abschließend geklärt“. Michael Sack (CDU), Vorpommern-Greifswald, könnte sich Modelle wie in der Vergangenheit in seinem Kreis vorstellen: Mehrere Ärzte mieten eine Halle und impfen dann bei Großaktionen.

So viele Menschen in MV sind bislang geimpft

Über 902000 Menschen (56,1 Prozent) seien bisher in MV mindestens einmal geimpft, mehr als 652000 (40,6) vollständig. Die Impfzentren seien von Beginn an „ein wesentlicher Baustein zum Vorankommen der Impfkampagne“ gewesen, so Glawe. „Sie haben sich bewährt.“

Seit April dürfen auch Haus- und Fachärzte in MV impfen. Laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV) geschah die bisher 655000 Mal, allein 271000 Mal im Juni. Die KV kritisiert allerdings ein „aufwendiges Bestell- und Einladungsverfahren für Impfstoffe und Impfwillige“ sowie einen „erhöhten Aufklärungs- und Dokumentationsaufwand“.

