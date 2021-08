Rostock

Sind Mitarbeiter gegen Corona geimpft oder nicht? Davon hängt unter anderem die Organisation der Arbeitsabläufe in einem Betrieb ab. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich jetzt dafür ausgesprochen, dass Beschäftigte Arbeitgeber über ihren Impfstatus informieren müssen.

Doch viele Arbeitgeber in MV wollen das gar nicht wissen, wie eine OZ-Umfrage ergab. Auch Gewerkschafter sind strikt dagegen.

Zu großer Eingriff in Rechte

Die Störtebeker Braumanufaktur in Stralsund ist sowohl in der Lebensmittelproduktion als auch in der Gastronomie tätig – zwei Bereiche, die besonders von den Corona-Hygieneauflagen betroffen sind.

Dennoch: „Es ist eine ganz persönliche Entscheidung, ob man sich impfen lässt oder nicht. Wenn wir den Impfstatus abfragen würden, wäre das ein zu großer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte“, sagte Störtebeker-Sprecherin Elisa Raus. „Natürlich wird im Kollegenkreis darüber gesprochen, ob man geimpft ist oder nicht. Aber daraus folgen keinerlei Konsequenzen“, versichert Raus.

Aida setzt auf Freiwilligkeit

Auch für die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises ist das Thema Corona von entscheidender Bedeutung. Infektionen an Bord von Kreuzfahrtschiffen hatten 2020 zu massiven Ausbrüchen geführt und schließlich die ganze Branche nahezu lahmgelegt.

Doch Aida betont: „Am Standort Rostock sowie an Bord unserer Schiffe beruhen Abfragen des Impfstatus grundsätzlich auf Freiwilligkeit, ebenso wie die regelmäßigen Impfangebote, die wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Crewmitgliedern machen.“

Keinen Druck ausüben

Nicole Eggert, geschäftsführende Gesellschafterin des Büromöbelherstellers Palmberg in Schönberg (Nordwestmecklenburg) sagt ebenfalls: „Ich bin gegen eine Abfrage. Es handelt sich hier um eine sehr persönliche Entscheidung der Mitarbeiter. Es sollte kein Druck durch den Arbeitgeber ausgeübt werden.“

Der Geschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände für MV, Jens Müller, würde es dagegen begrüßen, wenn die Arbeitgeber wüssten, ob ihre Mitarbeiter geimpft sind oder nicht: „Sie hätten dann die Möglichkeit, ihre Arbeitsorganisation besser zu regeln.“ So könnten Teams so eingeteilt werden, dass in Büros nur Geimpfte zusammenarbeiten. „Dann könnte man auch darüber diskutieren, ob die vorgeschriebenen Abstände reduziert werden“, regte Müller an.

Nicole Eggert sieht das für ihren Betrieb nicht so: „Es würde unsere Arbeitsabläufe und Sicherheitsbestimmungen auch nicht wesentlich beeinflussen, da wir nach wie vor die Coronaschutzbestimmungen, wie Sicherheitsabstände, das Tragen von Mund-Nasenschutz oder die Händedesinfektion, sehr konsequent umsetzen – auch unabhängig von der Impfquote.“

Keine Aussperrung von nicht Geimpften

Der Chef der Rostocker Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH, Tobias Blömer, sähe dagegen Vorteile für sein Werk: „Es würde helfen, wenn wir eine Übersicht hätten, wer geimpft ist. Wenn ich abwäge, wie hoch das Risiko ist, bei einem Corona-Fall die Produktion stilllegen zu müssen, halte ich diesen Eingriff ins Persönlichkeitsrecht für angemessen.“ Nicht Geimpften würde dann auch nicht etwa eine Aussperrung von der Arbeit drohen, so Blömer.

Der Gewerkschaftsbund DGB ist dagegen strikt gegen Spahns Vorstoß. MV-Chef Ingo Schlüter sagte: „Das wäre eine Impfpflicht durch die Hintertür. Ob jemand geimpft ist oder nicht, hat den Arbeitgeber nicht zu interessieren. Diese Information ist Teil der Arbeitnehmerrechte und unterliegt wie alle anderen Gesundheitsdaten der Beschäftigten dem Datenschutz. Der Arbeitsschutz muss unabhängig vom Impfstatus der Beschäftigten die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz gewährleisten.“

Der Schweriner Wirtschafts- und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sagte: „Vom Grundsatz her kann der Arbeitgeber auf freiwilliger Basis eine Auskunft bei Arbeitnehmern erbeten. Ein Rechtsanspruch besteht nach unserer Ansicht nicht.“

Von Axel Büssem