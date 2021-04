Rostock/ Schwerin

Zoom-Konzerte, digitaler Schulunterricht, Video-Calls und -Konferenzen: Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind wir tagtäglich via Laptop- oder Smartphone-Bildschirm mit unseren Mitmenschen in Kontakt. Wer allerdings medizinische Hilfe braucht, kommt oft nicht umhin, persönlich eine Arztpraxis aufzusuchen – inklusive Risiko, sich unterwegs oder im Wartezimmer mit dem Coronavirus anzustecken.

Doch die Pandemie beschleunigt auch die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Videosprechstunden sind bei Patientinnen und Patienten gefragt wie nie. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte haben darauf reagiert: Dem Branchendienst Bitkom zufolge bieten 17 Prozent von ihnen Video-Sprechstunden an, elf Prozent davon haben damit während Corona begonnen. Weitere 40 Prozent können sich dies für die Zukunft vorstellen. Bei den Klinikärzten sind sogar fast drei Viertel (73 Prozent) bereit, künftig auch Videosprechstunden anzubieten.

20 000 Videosprechstunden pro Woche

Zu den deutschen Marktführern, die diese Dienstleistung ermöglichen, zählt die Arztkonsultation ak GmbH. Das in Schwerin beheimatete Unternehmen verbucht in der Corona-Pandemie einen regelrechten Boom bei den Nutzerzahlen: Allein in den ersten beiden Monaten 2021 sind 5,65 Millionen Gesprächsminuten über die Plattform www.arztkonsultation.de. gelaufen. Schon das vergangene Jahr verlief für das Start-up rekordverdächtig: 454 000 Videosprechstunden wurden verbucht.

Derzeit kommen nach Angaben des Unternehmens jede Woche 15 000 bis 20 000 weitere Videosprechstunden hinzu. Co-Gründer und Geschäftsführer Peter Zeggel ist überzeugt, dass die Erfolgskurve der Arztkonsultation ak GmbH unabhängig vom Verlauf der Pandemie weiter ansteigt. Davon, den Zeitgeist zu treffen, war Zeggel schon bei der Gründung überzeugt. „Dass Covid-19 das Ganze so dermaßen durch die Decke treiben würde, konnte damals aber keiner ahnen.“

Digitalisierung im Gesundheitswesen wächst

Das Start-up ist aus einem anderen Unternehmen hervorgegangen: der Dr. Roßbach, Mausch & Dr. Dangers GmbH. Peter Zeggel, promovierter Physiker, war als Berater für die Gesellschaft tätig. Als diese Insolvenz anmelden musste, kaufte der Rostocker deren Vermögenswerte auf und gründete 2017 zusammen mit neuen Gesellschaftern die Arztkonsultation ak GmbH. „In der Annahme, dass die Digitalisierung unser Leben auch in medizinischer Hinsicht zukünftig stark bestimmen wird.“

Das hat sich in der Corona-Pandemie mehr als bestätigt. Die Vorteile einer Videosprechstunde liegen auf der Hand: Sie erspart Patientinnen und Patienten lange Wartezeiten, Anfahrtswege und die Gefahr, sich Infektionsherden auszusetzen. Die Nachfrage ist auch in Medizinkreisen groß: In das Jahr 2020 startete www.arztkonsultation.de noch mit weniger als Hundert zahlenden Nutzern. Inzwischen verbucht die Plattform rund 7000 bezahlte Accounts, der Großteil davon gehört Psychotherapeuten oder Psychologen.

Auch bei Patienten wächst das Vertrauen in digitale Arzttermine, sagt Zeggel. In einem Flächenland seien diese unverzichtbar, um die gesundheitliche Versorgung aller zu gewährleisten. Dennoch hinke MV und ganz Deutschland im internationalen Vergleich hinterher. „In Ländern wie der Schweiz sind Videosprechstunden seit 20 Jahren Standard.“

Grafik von Bitkom zum Thema Videosprechstunde Quelle: Bitkom

Marktplatz für medizinischen Rat

Die Website www.arztkonsultation.de, das erste Produkt von Zeggels Firma, ist eine B2B-Plattform. „Medizinische Leistungserbringer wie niedergelassene Arztpraxen, Logopäden und Psychotherapeuten, aber auch Krankenhäuser und Kliniken erwerben bei uns eine Lizenz, zahlen dafür eine monatliche Gebühr – entweder als Flatrate oder als Pay-per-Use – und können dann verschiedene Anwendungen nutzen“, erklärt Zeggel. Dazu gehören Videosprechstunden, aber auch Tools zur Planung von Terminen oder für den digitalen Transfer von Daten wie MRT oder Röntgenbildern.

Zeggel ist seit mehr als 25 Jahren Entrepreneur und darüber hinaus auch Business Angel in der Medizintechnik, investiert also auch in andere Firmen. Mit der Arztkonsultation ak GmbH hat er sich 2020 eine Neuanschaffung geleistet: Die Gesellschaft kaufte die Internetplattform mentavio.com auf, die auf psychologische Beratung, Onlinetherapie und Coaching spezialisiert ist.

Eine ähnlich Marktplatzlösung geht demnächst online: arzt24.online. „Wer früh um 5 Uhr dringend einen Arzt sprechen will, kann sich über die Plattform mit einem verbinden lassen.“ Für gesetzlich Krankenversicherte ist das eine Selbstzahlerleistung, Privatpatienten rechnen das über ihre Kasse ab.

Der nächste Launch ist in Arbeit: First.med – ein Portal, das es internationalen Patienten via Telekonsultation und gegen ein Entgelt ermöglicht, eine medizinische Zweitmeinung bei Spitzenmedizinern aus MV einzuholen.

Von Antje Bernstein