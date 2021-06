Rostock

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern auf Landesstraßen (aktuell: 100) empfehlen sich die MV-Grünen für einen Wiedereinzug in den Landtag. Als erste der größeren Parteien wollen sie am Wochenende ihr Wahlprogramm beschließen. Ankerplatz für einen Parteitag, bei dem die Mitglieder online zugeschaltet sind, ist das Traditionsschiff im Rostocker Iga-Park.

Die „Sicherheitsgeschwindigkeit“ von 80 km/h auf Landesstraßen ist einer von vielen Punkten im grünen Forderungskatalog. Ein Ziel sei es, die Zahl der Autos auf Straßen und damit die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu reduzieren.

Weniger Autos, bessere Bus- und Bahnanbindung

Klima- und Umweltschutz zieht sich wie ein roter Faden durch den knapp 130-seitigen Entwurf des Wahlprogramms. „In echtem Klimaschutz stecken große Chancen für unseren Arbeitsmarkt und für unser soziales Miteinander“, erklärt Anne Shepley aus Nordwestmecklenburg, die mit Harald Terpe aus Rostock das Spitzenduo der Grünen zur Landtagswahl stellt. In einer Umfrage lag die Partei zuletzt bei 14 Prozent, Platz vier nach SPD, CDU und AfD.

So will die Partei den Klimaschutz als Staatsziel in der Landesverfassung verankern. Erneuerbare Energien sollen ausgebaut werden: Windräder auf mindestens zwei Prozent der Landesfläche, Solaranlagen auf drei Viertel aller Gebäude. Der Ausstieg aus Atomkraft-, Kohle- und auch Gasnutzung ist erklärtes Ziel.

Ökolandbau auf 30 Prozent der Ackerfläche erhöhen

Der Programmentwurf umfasst viele Themen. Landwirte sollen in Natura2000-Gebieten keine Chemie mehr verteilen dürfen, der Ökolandbau soll auf 30 Prozent ausgebaut werden. Mit einem günstigen „MV-Tarif“ sollen Bus und Bahn landesweit nutzbar sein, größere Städte im Ein-Stunden-Takt erreichbar sein. Radwege- und Ladenetz für E-Autos sollen ausgebaut werden.

In der Kita fordern die Grünen mehr Personal und kleinere Gruppen, für bessere Bildung unter anderem 300 Lehramt-Studienplätze mehr. Wirtschaft: Öffentliche Aufträge solle es für Unternehmen nur noch bei Tarifbindung geben.

Zum Erhalt der medizinischen Versorgung auf dem Land schlagen die Grünen zum Beispiel „rollende Arztpraxen“ vor. Zudem solle es mehr Medizinstudienplätze geben.

Von Frank Pubantz