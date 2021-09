Schwerin

Bündnis 90/Die Grünen haben ein drittes Corona-Überbrückungsstipendium des Landes für Künstler in Mecklenburg-Vorpommern gefordert. „Die Corona-Krise ist für den Kulturbereich noch lange nicht vorbei“, erklärte die Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl in MV, Anne Shepley, am Montag.

Weiterhin Schwierigkeiten für Künstler

Nach wie vor gebe es für Veranstaltungen erhebliche Beschränkungen. So reduzierten die Corona-Abstandsregeln die Gästeanzahl pro Veranstaltung massiv und machten sie oft unwirtschaftlich. Viele kleinere Veranstalter reduzierten die Zahl der Veranstaltungen, weil die Umsetzung der Hygienekonzepte sehr aufwändig sei. Auch Bildende Künstler könnten ihre Werke nicht in vollem Umfang auf Ausstellungen oder Vernissagen präsentieren.

Mehr als zwei Millionen Euro bereits ausgezahlt

Das Land hat als Unterstützung bisher zweimal die Möglichkeit von Überbrückungsstipendien in Höhe von je 2000 Euro gegeben. Mehr als zwei Millionen Euro wurden ausgezahlt. Dies sei für den Zeitraum von eineinhalb Jahren nur ein kleiner Zuschuss, meinte Shepley. „Die letzte Stipendienrunde war vor einem halben Jahr.“ Im MV-Fonds Kultur seien noch Gelder vorhanden.

Von dpa